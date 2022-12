Wizjonerka Aida zaapelowała do Polaków. Fanka: "Będę to sobie powtarzać"

Życie i styl

Samoakceptacja jest niezwykle ważna, a w dzisiejszym świecie trudno jest znaleźć miłość do siebie samego. O to właśnie apeluje Aida Kosojan-Przybysz, która uważa, że da nam to szczęście. Jasnowidzka ma jasne przesłanie dla swoich fanów.

Zdjęcie Aida Kosojan-Przybysz pisze o miłości do siebie samego / Natasza Mludzik / East News