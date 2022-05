Oczy całego świata są zwrócone w stronę Ukrainy i tym samym - pary prezydenckiej. Małżeństwo Zełenskich to obecnie "power couple" w nowym tego słowa znaczeniu. Wołodymyr stał się bohaterskim prezydentem, a jego żona Ołena dodaje mu odwagi i dzielnie wspiera męża w tym trudnym czasie. Para wspólnie zdaje razem ten trudny egzamin i wspiera swoich rodaków w walce z agresorem jak tylko może.

Dlaczego Zełenski nosi obrączkę na środkowym palcu?

W wywiadach Zełeńscy czasami uchylają rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o ich życie. Niektórzy zwrócili uwagę na to, że Wołodymyr Zełenski nosi swoją ślubną obrączkę na środkowym palcu. Niby szczegół, ale zazwyczaj nosi się ją na serdecznym palcu prawej ręki.

Teraz prezydent Ukrainy wyjaśnia, dlaczego tak jest. Czy ma to dla niego symboliczne znaczenie? Okazuje się, że nie do końca.

- Gdy się ożeniłem, ważyłem więcej. Później schudłem i pierścionek stał się zbyt duży na mój palec serdeczny. Dlatego też noszę go na środkowym palcu. Moja żona zaproponowała, że pójdzie do jubilera i zmniejszy go - powiedział Wołodymyr Zełenski w jednym z wywiadów.

Wołodymyr i Ołena Zełenscy. Jak się poznali?

Chociaż Wołodymyr i Ołena znają się od czasów szkolnych, to przez wiele lat nie utrzymywali ze sobą kontaktu. Sytuacja zmieniła się na studiach - tu po latach znów skrzyżowały się ich drogi. Oboje wybrali ten sam uniwersytet w Krzywym Rogu.

Później zaczęli razem współpracować. Wołodymyr stał się sławnym aktorem i satyrykiem, był również producentem programu "Kwartał wieczorny". Oprócz tego miał swoją spółkę zajmującą się produkcją programów rozrywkowych. To w niej pracowała Ołena, która tworzyła kabaretowe teksty.

6 września 2003 roku Ołena i Wołodymyr wzięli ślub. Rok później urodziła się ich córka Aleksandra. W 2013 roku Zełenscy powitali na świecie kolejne dziecko - syna Kirila. W 2019 roku Wołodymyr został wybrany na prezydenta Ukrainy.

Ołena o mężu: "On zawsze taki był"

Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie para mieszka osobno. Ołena wraz z dziećmi przez kwestie bezpieczeństwa muszą znajdować się z dala od prezydenta. Zełenski nadal przebywa w Kijowie i nie chce się ewakuować. W wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" Pierwsza Dama wyznała, że od 24 lutego nie widziała się z mężem osobiście. Przyznała, że często musi odpowiadać na pytanie, czy jej mąż zmienił się od rozpoczęcia wojny.

- Musicie państwo zrozumieć, że on zawsze taki był. Był człowiekiem, na którym można polegać. Człowiekiem, który nigdy nie zawiedzie. Który będzie trwał do końca. Po prostu teraz cały świat dostrzegł to, co wcześniej być może nie było dla wszystkich jasne - powiedziała w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Ołena Zełenska.

