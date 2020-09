Wolverine, Deadpool i Laughing Man

Jest sławny, przystojny i bogaty. Czy naprawdę musi reklamować kawę? Ożenił się z boginią, zagrał kultową postać Marvela, co zatem sprawiło, że dał się namówić na podkładanie głosu do reklamy? Sprawdźmy.

Co sprawia, że Hugh Jackman uśmiecha się?



Dzwoni budzik, niezadowolony aktor Hugh Jackman rzuca nim o ścianę. Zza okna słychać hałasujące dzieci, Hugh krzyczy na nie, nie przebierając w słowach. Jego ukochany pies czeka na by wyjść na spacer, bezskutecznie.



Pan nie ma dzisiaj humoru. Dopiero kawa Laughing Man ("Śmiejący się człowiek") sprawia, że zmienia się w mężczyznę, którego kochają i podziewają fani na całym świecie.



Czarujący uśmiech znowu powraca na jego twarz, a pies Dali może liczyć na zabawę z panem.



Komentarz do nagrania podłożył Ryan Raynolds, odwieczny rywal celebryty, który z nieukrywanym sarkazmem wylicza zasługi Jackmana, jako filantropa, ambasadora dobrej woli i wiecznego optymisty.



Wyjątkowa inicjatywa



W 2009 Jackman wybrał się w podróż do Etiopii, aby zapoznać się z projektem wsparcia lokalnej społeczności i spotkać się młodym farmerem uprawiającym kawę.



Historia życia Dukale, który pomimo ciężkiej wielogodzinnej pracy nie mógł zapewnić rodzinie godnych warunków do życia, zainspirowała Jackman do założenia firmy Laughing Man Coffee. Jej celem jest zapewnienie rynków zbytu dla rolników z krajów rozwijających i sprzedaż ich produktów w Stanach Zjednoczonych.



Hugh zadeklarował, że 100 proc. zysków firmy będzie przekazywane na The Laughing Man Foundation, którą założył, by udzielała finansowego wsparcia programom edukacyjnym, wpływała na rozwój lokalnych społeczności i wspierała tworzenie nowych miejsc pracy w krajach trzeciego świata. Zadaniem fundacji jest także zapewnienie plantatorom kawy i ich rodzinom dostępu do opieki zdrowotnej, dążenie do poprawy ich bytu i osiągnięcia sukcesu.



Od 2017 roku fundacja sfinansowała remont 100 domów, polegający na wymianie dachów, okien, drzwi i doprowadzeniu prądu oraz ufundowała 40 stypendiów na cele edukacyjne. The Laughing Man Coffee prowadzi dwie kawiarnie na Manhattanie, a także sprzedaje kawę on-line. Dużą siłą firmy są klienci, którzy sięgają po sprawdzony produkt i docenią misję marki.