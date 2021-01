WOŚP. Jak możesz wesprzeć tę inicjatywę?

29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy coraz bliżej – odbędzie się już 31 stycznia. W tym roku WOŚP zbiera pieniądze na laryngologię dziecięcą, ale Jurek Owsiak nie wyklucza także pomocy szpitalom walczącym z pandemią. Internetowe zbiórki już trwają, a tegoroczne hasło to „Finał z głową”. W jaki sposób możesz wesprzeć tę inicjatywę?

Zdjęcie 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy coraz bliżej /123RF/PICSEL

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to największa organizacja charytatywna w Polsce. Nieprzerwanie od roku 1993, dzięki wsparciu wolontariuszy i partnerów, zbiera pieniądze na pomoc i ratowanie życia chorych, w szczególności dzieci. Od lat, z coraz bardziej imponującym skutkiem, promuje zdrowie i profilaktykę zdrowotną. Darczyńcą może zostać każdy - wystarczy odrobina czasu i dobrej woli. Od czasu pierwszego finału, który odbył się w Ciechocinku, Fundacja wspiera szpitale i hospicja dziecięce, wyposaża oddziały psychiatryczne oraz kupuje sprzęt do ratowania życia i zdrowia najmłodszych. W tym roku, mimo utrudnień związanych z pandemią, nie będzie inaczej: internetowe zbiórki już trwają, a finał 29. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami.

Finał WOŚP, organizowany w tym roku pod hasłem "Finał z głową", odbędzie się 31 stycznia. Data uległa przesunięciu ze względu na wprowadzone przez rząd restrykcje, związane ze zwalczaniem pandemii. Tym razem zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na wsparcie laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Jurek Owsiak nie wyklucza jednak również pomocy szpitalom walczącym z pandemią. Podczas ostatniej edycji WOŚP udało się uzbierać ponad 186 mln zł, co było kolejnym rekordem. Czy w tym roku uda się przebić tę kwotę?

29. finał WOŚP inny niż wszystkie

Wesprzeć inicjatywę można na szereg różnych sposobów, zarówno przez internet, jak i osobiście - wrzucając swoją "cegiełkę" do puszki jednego z setek tysięcy wolontariuszy. Zbieranie do puszek tym razem będzie wyglądało jednak nieco inaczej, niż w poprzednich latach. Wolontariusze dotychczas osobiście naklejali serduszka na kurtki, czapki czy szaliki pomagającym, teraz będę je wręczać do ręki. Podczas kwestowania nie zabraknie także nieodłącznych gadżetów pandemicznej codzienności: maseczek i płynów dezynfekujących. Skarbonki znajdziemy również m.in. w salonach sieci Play.

Pomoc online pozostaje niezmienna: można zarejestrować się na portalu iWolontariusz i zorganizować własną zbiórkę do eSkarbonki, wysłać SMS o treści SERCE na numer 75 565 (koszt to 5 zł + VAT), stworzyć zbiórkę w mediach społecznościowych lub po prostu przekazać darowiznę online. 10 stycznia rozpoczęła się też - jak nazywają ją organizatorzy - licytacja Najhojniejszych Darczyńców. W ten sposób również można wesprzeć zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki. Licytować można sto złotych serduszek i sto złotych kart.

"Gramy z radością" w czasach pandemii

Jak co roku firmy prześcigają się w nietypowych formach wsparcia WOŚP. Kreatywne podejście zaprezentowała choćby firma Play, wieloletni partner akcji, która oferuje swoim klientom możliwość pomocy przy równoczesnym korzystaniu z usług sieci. Wesprzeć przedsięwzięcie można poprzez doładowanie konta lub opłacenie faktury w aplikacji Play24. Z jednej strony pomagamy, gdyż pieniądze trafiają do WOŚP, z drugiej - otrzymujemy od sieci bonusy w postaci przeróżnych gier na playdlawosp.pl . Akcja potrwa do 31 stycznia.

Na aukcjach WOŚP do wylicytowania będą również przeróżne przedmioty i aktywności, wystawione przez znanych ludzi. Do serwisu Allegro trafiły między innymi koszulka z Ligi Mistrzów Roberta Lewandowskiego, rakieta tenisowa Igi Świątek z French Open, kurtka i kask Kamila Stocha, czerwone Ferrari twórcy kanału Polimaty na YouTube czy obraz autorstwa Artura Barcisia, poświęcony ofiarom pandemii. Licytacje potrwają do końca lutego.

Finał WOŚP, czyli pomagajmy z radością

Finał WOŚP kojarzy się z licznymi koncertami i ogromnym widowiskiem. Choć tym razem, ze względu na pandemię i liczne obostrzenia, będzie inaczej - muzyki nie zabraknie. W tym roku będzie można jej posłuchać online, a wystąpią między innymi Łąki Łan, Organek, Kwiat Jabłoni, Ania Rusowicz, Krzysztof Zalewski czy Dżem. Przy dźwiękach tych wykonawców z pewnością nie zapomnimy, że warto pomagać, a działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mają sens. Cytując hasło znane z puszek WOŚP można napisać: "Pomagajmy z radością".

Partnerem publikacji jest Play