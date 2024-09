Kukurydziany Księżyc — co to takiego? Już niedługo zobaczymy niesamowitą pełnię

Wrześniowa pełnia Księżyca nazywana Kukurydzianym Księżycem to wyjątkowe zjawisko na niebie, które od wieków fascynuje ludzi. Nazwa ta ma korzenie w dawnych tradycjach rdzennych Amerykanów, którzy nadawali pełniom nazwy związane z porami roku i cyklem rolniczym.



Wrześniowa pełnia, poza nazwą Kukurydzianego Księżyca, znana jest również jako Księżyc Żniwiarzy. W kulturach agrarnych była to ważna pełnia, symbolizująca zakończenie zbiorów i przygotowania do nadchodzącej zimy. W tym roku pełnia przypada pod znakiem Ryb, co według astrologii może mieć dodatkowy wpływ na nasze emocje, skłaniając do refleksji i wewnętrznego wyciszenia.