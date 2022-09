Wrześniowa pełnia najbardziej dotknie te trzy znaki zodiaku

Jak pełnia księżyca wpłynie na ciebie w oparciu o twój znak zodiaku?

Wrześniowa pełnia zwana jest Księżycem Żniwiarzy z uwagi na bliskość jesiennej równonocy. To ostatnia pełnia tego lata. Przypada na sezon zodiakalnej Panny, sprzyja więc logicznemu myśleniu, praktycznemu podejściu do życia i dążeniu do ideału.

Bliźnięta

To wielki moment dla twojej kariery i wizerunku publicznego, możliwe, że poczujesz teraz ogromną presję i odpowiedzialność, jaką złożono na twoich barkach. Możesz przyjąć rolę przywódczą lub nagle osiągnąć ogromny sukces, co postawi się ci w zawodowym świetle reflektorów. Twój wewnętrzny głos może podpowiedzieć ci, czy jesteś na dobrej drodze, czy musisz zmienić kurs.

To będzie miesiąc pełen akcji, a Bliźnięta poczują się zmuszone do wykonania ostrych zwrotów w swoim życiu,. Jednak czas pełni księżyca nie jest najlepszym momentem, aby to robić. Zrób, co możesz, żeby się uspokoić i trzymać nerwy na wodzy.

Panna

Pełnia księżyca w Rybach największe piętno odciśnie na twoich relacjach. Możesz odświeżyć stare związki, byłe romanse, szczególnie, że sprzyja temu dodatkowo cofający się retrogradacji Merkury. Może to być test, który ma unaocznić, jak daleko zaszedłeś w rozwijaniu zdrowych relacji. Wrześniowa pełnia skłoni cię do porzucenia urazy lub starych przyzwyczajeń, które hamują twój rozwój.

Poczujesz zamieszanie, dotyczące tego, kto jest kim wśród otaczających cię osób. Kto jest dobry, a kogo powinieneś się pozbyć z otoczenia. Może się również zdarzyć, że uświadomisz sobie, że osoba, którą uważasz za wyjątkową, wcale taka nie jest.

Ryby

Czeka cię wiele pracy nad utrzymaniem relacji. To czas zwrócenia uwagi na siebie, na relacje, czas pracy nad poczuciem własnej wartości. Zauważ, jak to jest ważne. Dopuść do siebie uczucia, niech wybrzmią, ale musisz też być gotowy wziąć odpowiedzialność na siebie. Zrób wszystko, co w twojej mocy, by nie powtarzać negatywnych wzorców relacji.

Doświadczysz pełnego emocjonalnego uwolnienia, poczujesz się jeszcze bardziej wrażliwy niż zwykle. A to naprawdę zrobi wrażenie, przecież jesteś jednym z największych wrażliwców zodiaku.

