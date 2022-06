Sól kuchenna to jedna z tych przypraw, która znajduje się w każdym domu. Chociaż jej nadmiar szkodzi, to niewielka jej ilość doda smaku niejednej potrawie. Oprócz tego, sól ma również sporo innych zastosowań. Okazuje się, że może stać się idealnym dodatkiem do... prania. Sól to również doskonały środek czyszczący i piorący.

Dodaj sól do prania. Ten trik warto znać

Dlaczego warto wsypywać sól do pralki? Odpowiedź jest prosta. Nie wiesz jak przywrócić kolor ubraniom? Chcesz zadbać o to, by twoje firanki nadal były śnieżnobiałe? Ten prosty trik może zdziałać cuda.

Sól od dawna była wykorzystywana do prania firan czy obrusów, bo skutecznie pomagała pozbywać się plam. Co więcej, przywracała tkaninom śnieżnobiałą barwę. Teraz ten prosty trik możemy wykorzystywać do prania ręczników czy bielizny. Ile soli wsypywać do pralki? Wystarczą tylko dwie łyżki.

Sól do prania. To działa!

Warto wiedzieć, że sól kuchenna sprawdzi się nie tylko przy jasnych i białych rzeczach. Może być również używana do prania kolorowych ubrań i innych tkanin. Dzięki temu z pewnością zyskają ożywiony kolor, a proces ich blaknięcia zostanie spowolniony. To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Sól dodana do prania zmiękczy wodę, co znacznie utrudni osadzanie się kamienia.

Sól to również świetny odplamiacz. Wystarczy posypać nią świeżą plamę lub zanurzyć ubranie w roztworze soli z wodą. Zostawiamy go na kilka godzin, a później pierzemy w pralce.

Nie tylko sól. Kawa pomoże odzyskać ubraniom kolor

W praniu możemy wykorzystywać nie tylko sól. Jeśli chodzi o odświeżenie naszych ubrań, pomocne mogą się okazać również kawa. To kolejny prosty sposób na to, by nasze rzeczy zachowały intensywny kolor. Kawę bez fusów dodajemy do ciemnego prania - wystarczy wlać do komory piorącej ćwierć szklanki naparu. Intensywny kolor napoju zadziała niczym naturalny barwnik, dzięki czemu ubrania nie będą blaknąć. Nim jednak zaczniemy pranie, upewnijmy się, że w bębnie umieściliśmy wyłącznie czarne i ciemne ubrania.

