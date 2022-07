Polski TikToker Oskar Bryja od pewnego czasu mieszka w Chorwacji, skąd nagrywa krótkie formy wideo, na których dzieli się swoimi spostrzeżeniami o życiu w kraju nad Adriatykiem. Oskar wskazuje turystom z Polski, czego lepiej w Chorwacji unikać, by nie narazić się niepotrzebne wydatki, ale również podpowiada, dlaczego m.in. lepiej butelkę plastikową zwrócić do sklepu, zamiast wyrzucać ją do kosza.

Polscy turyści wybierający się do Chorwacji powinni pamiętać, że wypłacając gotówkę z tamtejszych bankomatów, poniosą dodatkową opłatę w wysokości 30 kun, co w przeliczeniu na złotówki wyniesie około 20 zł. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest zaopatrzenie się przed wyjazdem w większą kwotę kun lub płacenie na miejscu kartą bankomatową.

Ponadto TikToker twierdzi, że jeśli zwrócimy do sklepu pustą, plastikową butelkę, która objęta jest kaucją, otrzymamy za nią zwrot 50 lip, czyli 30 groszy.

Oskar Bryja przestrzega przed parkowaniem w miejscach, które nie są do tego przeznaczone. O ile Chorwaci - zdaniem Oskara - mogą parkować, gdzie im się podoba, nie narażając się na mandat, o tyle turyści z zagranicznych krajów mogą zostać ukarani przez policję za nieprzepisowe parkowanie auta.

Zdjęcie Chorwacja jest świetnym wyborem na wakacyjny wypoczynek, ale poza sezonem - zdaniem TikTokera z Polski - niewiele się tam dzieje / 123RF/PICSEL

Polak mieszkający w Chorwacji na jednym z filmików podzielił się również swoją opinią na temat tego, jak wygląda życie w tym kraju poza sezonem. Oskar twierdzi, że Chorwacja na wakacje jest doskonałym wyborem, ale ogólnie życie tam jest dla niego trudne. Mężczyzna narzeka m.in. na zbyt małą liczbę dużych sklepów oraz na lenistwo Chorwatów. Ponadto TikToker twierdzi, że w momencie, kiedy kończy się sezon turystyczny, w Chorwacji nic ciekawego się nie dzieje. Podzielacie ten pogląd?