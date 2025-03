Wybierasz się do Hiszpanii? Czekają cię zdecydowanie wyższe opłaty

Wszystko wskazuje na to, że od przyszłego roku pobyt w Barcelonie będzie dla turystów jeszcze kosztowniejszy niż obecnie. A to za sprawą planów podniesienia podatku turystycznego nawet do 15 euro za noc. Jeśli tak się stanie, stolica Katalonii będzie miastem z najwyższą tego typu opłatą w Europie.