Norwegia to idealne miejsce dla tych, którzy chcą uniknąć letnich upałów. W lipcu temperatury w Norwegii są łagodne, zwykle oscylują wokół 15-20°C. To najlepszy czas, aby zwiedzać i podziwiać norweskie krajobrazy, które zapierają dech w piersiach. Od malowniczych fiordów po majestatyczne góry, atrakcji jest mnóstwo, a przyjemne temperatury pozwolą cieszyć się nimi bez ograniczeń. Co jeszcze zobaczyć na północy?

Warto odwiedzić Lofoty, gdzie można podziwiać piękne widoki i cieszyć się spokojem. Bergen, znane ze swoich kolorowych domków i Bryggen - zabytkowe nabrzeże będące idealną scenerią do zdjęć. Norwegia to również raj dla miłośników aktywnego wypoczynku - piesze wędrówki, rowerowe wycieczki czy kajakarstwo najprzyjemniej uprawiać wtedy, gdy nie jest zbyt gorąco.

Szkocja - idealne warunki do zwiedzania

Szkocja to kolejny kraj, który oferuje przyjemne warunki pogodowe w lipcu. Średnie temperatury raczej nie przekraczają tutaj 20°C, ale na turystów czeka tu sporo łagodnego słońca. To sprawia, że wybierając urlop w Szkocji, nie tylko pozwiedzasz wspaniałe zamki, ale jeszcze delikatnie się opalisz podczas swoich wędrówek.

Szkocja słynie z pięknych krajobrazów, zamków i bogatej historii. Edynburg, stolica kraju, zachwyca swoimi zabytkami, takimi jak zamek edynburski (jedna z najpotężniejszych fortec w Wielkiej Brytanii) czy Royal Mile. Warto również wybrać się na wycieczkę po szkockich wyżynach, gdzie można podziwiać malownicze jeziora, góry i doliny. Dla miłośników whisky Szkocja oferuje wiele destylarni, które serwują lokalne trunki.

Alpy Szwajcarskie, Szwajcaria - raj dla miłośników górskich wycieczek i krajobrazów

Region Alp Szwajcarskich słynie z pięknych krajobrazów, malowniczych wiosek i doskonałych warunków do uprawiania turystyki pieszej czy rowerowej. W lipcu sprzyja temu klimat - lekki wiatr oraz temperatury oscylujące w granicach 15-25°C, w zależności od wysokości.

Co zaplanować na lipcowy urlop w Szwajcarii? Zermatt, znane z góry Matterhorn, to jedno z najpopularniejszych miejsc w Alpach Szwajcarskich. Warto również odwiedzić Interlaken, które oferuje wiele atrakcji, takich jak wędrówki, paralotniarstwo czy rejsy po jeziorze Thun. Szwajcaria to także kraj, który słynie z pysznej czekolady i serów, których koniecznie trzeba spróbować podczas wakacji.

Nowa Zelandia - wakacje życia zaplanuj na lipiec

Chociaż lipiec to zima w Nowej Zelandii (lato trwa tutaj od stycznia do marca), jest to doskonały czas na odwiedzenie tego kraju, jeśli chcesz uniknąć upałów. Temperatury w lipcu wahają się od 5 do 15°C, co stwarza warunki do podziwiania malowniczej fauny i flory tego oceanicznego kraju.

Nowa Zelandia oferuje różnorodne krajobrazy - od górskich szczytów po piękne plaże. Będąc tu koniecznie trzeba odwiedzić Queenstown, znane jako światowa stolica przygody, gdzie można spróbować różnych sportów ekstremalnych. Rotorua, słynąca z geotermalnych atrakcji, to kolejne miejsce, które warto zobaczyć. Nowa Zelandia to również raj dla miłośników filmów - to właśnie tutaj kręcono sceny do słynnej trylogii "Władcy Pierścieni".

Kanada - kraj, w którym zakochasz się podczas lipcowych wakacji

Kanada to kraj, który w lipcu oferuje przyjemne temperatury, zwykle oscylujące wokół 15-25°C, w zależności od regionu. W miastach takich jak Toronto czy Montreal nie unikniesz ciepła, choć zazwyczaj są to temperatury poniżej 30°C.

Klimat jest znacznie łagodniejszy w zielonych częściach tego państwa - w poszukiwaniu pięknych widoków i przyjemnego chłodu wybierz się w Kanadyjskie Góry Skaliste. Banff i Jasper to dwa najważniejsze parki narodowe w tym regionie, które oferują wiele szlaków turystycznych i możliwości obserwacji dzikich zwierząt.

Madera - kraina wiecznej wiosny zaprasza na wakacje w lipcu

Lipcowych upałów, które przetaczają się nad Europą unikną też turyści wyjeżdżający na Maderę. Ta portugalska wyspa z uwagi na swoje położenie ma bardzo łagodny klimat. Jest nazywana krainą wiecznej wiosny, a panujące to umiarkowane temperatury i wilgotność sprawiają, że jest soczyście zielona. To zdecydowanie górzysty krajobraz pozwalający na górskie wędrówki, które w lipcu są szczególnie przyjemne ze względu na niewielką ilość opadów.

Islandia - może być deszczowo, ale pięknie

Islandia w lipcu oferuje łagodne temperatury, zwykle oscylujące wokół 10-15°C. To idealne miejsce dla tych, którzy chcą uniknąć upałów i jednocześnie przeżyć niezapomnianą przygodę. Musisz być jednak przygotowany na przelotne deszcze, dlatego odpowiedni strój to podstawa.

Islandia to kraina gejzerów, wodospadów i lodowców. Warto odwiedzić Reykjavik, stolicę kraju, która zachwyca swoim unikalnym charakterem. Nie można również pominąć Złotego Kręgu obejmującego trzy najważniejsze atrakcje turystyczne: Park Narodowy Thingvellir, wodospad Gullfoss i gejzer Strokkur. Islandia to także idealne miejsce do obserwacji dzikiej przyrody - foki, wieloryby i ptaki morskie to tylko niektóre z atrakcji.

Wakacje bez upałów i tłumów w lipcu? Może nie są tak popularne jak wycieczki do tropików, ale dla wielu osób są doskonałym sposobem na spędzenie aktywnych, przyjemnych urlopów. Miejsca, które poleciliśmy gwarantują doskonały klimat i na pewno będziesz w nich czuć się odprężony i wypoczęty.

