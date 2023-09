Jak oddać ważny głos w wyborach 2023 poza miejscem zameldowania? Krok, którego kategorycznie nie możesz pominąć

Od 1 września do 12 października br. wyborcy będą mogli skorzystać z opcji złożenia wniosku o zmianę miejsca głosowania oraz wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Zebranie takich dokumentów umożliwi oddanie ważnego głosu we wskazanej wcześniej przez wyborcę obwodowej komisji. Osoby zainteresowane takim rozwiązaniem mogą wybrać złożenie wniosku osobiście lub w formie internetowej. Już teraz sprawdź, jak przygotować się do głosowania poza miejscem zameldowania.

Zdjęcie Czy istnieje możliwość głosowania poza miejscem zameldowania? / 123RF/PICSEL