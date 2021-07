Kiedy finał Wyborów Miss Polski 2021?

Wybory Miss Polski to wielkie wydarzenie, które co roku odbywa się etapowo. W eliminacjach do konkursu biorą udział najpiękniejsze Polki, które pragną przeżyć niezapomnianą przygodę.

Pierwsze eliminacje odbywają się w poszczególnych regionach Polski, a następnie zwyciężczynie i wicemiss rywalizują ze sobą w ćwierćfinale, półfinale, by w końcu pojawić się na finałowej gali, którą w tym roku transmitować będzie telewizja Polsat 20 sierpnia 2021 o godzinie 19.30.



Obecnie finalistki, które przeszły poprzednie etapy, już pojawiły się w Małopolsce. Piękne panie przybyły do Muszyny, by poznać to wyjątkowe miejsce na mapie Polski.



Anna-Maria Jaromin przekaże koronę swojej następczyni!

Uczestniczki Wyborów Miss Polski 2021 zwiedziły Ogrody Sensoryczne, gdzie pozowały także do zdjęć i udzielały wywiadów. To tylko przedsmak tego, co będzie się działo na gali finałowej!



24 kandydatki bardzo skrupulatnie przygotowują się do występu i to one zawalczą o koronę, którą poprzednio zdobyła Anna-Maria Jaromin. Trzeba przyznać, że dziewczyny nie będą mieć łatwego zadania, bo Anna-Maria powaliła jury oraz widzów Wyborów Miss Polski na kolana.



To właśnie ona przekaże koronę swojej następczyni. Patrząc jednak na zdjęcia, do których finalistki konkursu pozowały w Muszynie, trudno przypuszczać, która z dziewczyn ma największe szanse na wygraną - wszystkie olśniewają swoją urodą!



