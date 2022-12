W dzisiejszych czasach coraz więcej osób szuka ekologicznych rozwiązań w codziennym życiu. Powstają coraz to nowe pomysły m.in. na zmniejszenie ilości odpadów i życia w duchu "zero waste". Twórcy oraz osoby praktykujące takie idee robią dużo dobrego dla naszej planety, która z roku na rok jest w coraz gorszym stanie. Ostatnio za sprawą mediów społecznościowych głośno zrobiło się o parze z Australii, która rozważa wszystkie możliwe opcje życia w zgodzie z naturą i stosuje je w codziennym życiu. Nie było dla nich problemem stosowanie ekologicznych praktyk również, gdy na świecie pojawiło się dziecko.

Wychowują dziecko w duchu komunikacji emilimacyjnej

Montana Tower i jej partner Tom Linwood na instagramowym koncie o nazwie @montanalower robią wszystko, aby uświadamiać innych, jak ważne w dzisiejszych czasach jest życie w zgodzie z naturą. Radzą co robić, aby żyć bardziej "eko", świadomie gospodarować tym wszystkich co mamy i kupujemy. Gdy pojawiła się na świecie ich córka - Blue, nie mieli wątpliwości co do tego, że będą wychowywać ją zgodnie ze swoimi przekonaniami. Natura jest tak ważną częścią ich życia, że zdecydowali się na zastosowanie komunikacji eliminacyjnej.

Zrezygnowali z pieluszek wielorazowych. Wszystko po to, by chronić planetę

Komunikacja eliminacyjna zakłada całkowitą rezygnację z pieluch jednorazowych, których użytkowanie w znaczny sposób działa na niekorzyść Ziemi. Jeden pampers rozkłada się bowiem nawet kilkaset lat! Dla wielu rodziców rezygnacja z jednorazowych pieluszek to coś wręcz nierealnego. A jednak się da - a to za sprawą wielorazowych zamienników, do których namawiają Montana i Tom. Zgodnie z ekologicznym nurtem, najbardziej do tego nadają się tkaniny tetrowe. Ich użytkowanie jest najtrudniejsze w przypadku noworodków, jednak z biegiem czasu staje się to coraz mniej uciążliwe.

Montana i Tom podkreślają, że od początku nie mieli problemów z używaniem pieluch wielorazowych. Jak sami twierdzą, miało to wpływ na pogłębienie więzi z córeczką. Mała Blue czuje, że jest wyjątkowo ważna, otoczona opieką. Według obliczeń jej rodziców, do tej pory zaoszczędzili już blisko 3000 pieluch, z czego są ogromnie dumni. Twierdzą, że oprócz ratowania planety przyczynili się też do wielu innych korzyści. Między innymi sprawili tym samym, że ich pociecha bardzo szybko zaczęła korzystać z nocnika.

Para Australijczyków udostępniła na swoim koncie na YouTube nagranie, w którym opowiedzieli czym dokładnie jest komunikacja eliminacyjna, co warto o niej wiedzieć i na co zwrócić uwagę, jeśli decydujemy się stosować jej zasady.

Kiedy pracowałam w żłobku, opiekowałam się dzieckiem, które w wieku 7 miesięcy i nauczyło się korzystać z nocnika! Rodzice nauczyli je kojarzyć gest ręki (otwieranie i zamykanie pięści), kiedy musi skorzystać nocnika. To było naprawdę niesamowite! wyznała zdumiona Montana

Australijka wyznała też, że sama wychowywana była w duchu zero waste.

Dorastałam z pieluchami z materiału, a moja mama nauczyła mnie korzystania z nocnika od pierwszego dnia w Indiach! Wiedziałam, że gdy sama zostanę mamą chce powrócić do swoich korzeni i żyć w zgodzie z naturą. powiedziała w nagraniu

Powiedziała też, że stosowanie wielorazowych pieluch miało wspaniały wpływ na rozwój małej Blue.

Szczerze mówiąc, wygląda jak najszczęśliwsze małe dziecko na ziemi. Widać, ze czuje w nas wsparcie, bezpieczeństwo i dzięki temu jest tak radosna i wspaniała. dodała mama Blue