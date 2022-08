Wyciągnęła psa z Odry. Oto, co stało się z jej rękami!

Życie i styl

Od wielu dni cała Polska żyje skażeniem rzeki Odry, które już dziś nazywane jest jedną z największych ekologicznych katastrof w historii kraju. Niestety, wciąż nie wiemy, co stoi za tą ogromną tragedią zwierząt i ludzi, choć pojawiają się informacje o tym, że wyniki kontroli wylotów odprowadzających ścieki i wody opadowe do rzek są alarmujące! Specjaliści ostrzegają przed wchodzeniem do wody i uczulają właścicieli zwierząt, by nie pozwalali im zbliżać się do rzeki.

Zdjęcie Weterynarze ostrzegają, by trzymać psy z daleka od skażonej Odry / 123RF/PICSEL