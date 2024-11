Kiedy i jak dokarmiać ptaki?

Zima to trudny okres dla ptaków, które nie odlatują do ciepłych krajów i długie, mroźne miesiące spędzają w Polsce. Zwierzęta mają wówczas utrudniony dostęp do pokarmu, który zalega m.in. pod warstwą ubitego i zmrożonego śniegu.

Specjaliści z Lasów Państwowych informują, że w zimowym pomaganiu ptakom najważniejsza jest ciągłość dokarmiania. "Konsekwencja może tu decydować o życiu zwierząt, gdyż mocno przywiązują się one do okazywanego wsparcia. Kilkakrotne dostarczenie pożywienia wystarczy, by ptaki zaczęły utożsamiać konkretne miejsce ze źródłem jedzenia. Przerwanie dokarmiania byłoby wtedy nieodpowiedzialne, gdyż głodne zwierzęta, zamiast szukać pokarmu, zmarnują czas i energię na oczekiwanie pomocy, która nie nadejdzie" - czytamy na stronie Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Międzychód.

Początkowo wskazane jest wykładanie niewielkiej ilości pokarmu, by nie uległ on popsuciu i zamarznięciu. Rzecz jasna, niezwykle istotne jest również to, czym dokarmiamy ptaki.

Kiedy i jak dokarmiać ptaki? 123RF/PICSEL

"Ptaki szczególnie uszczęśliwi dieta składająca się z ziaren (słonecznik, proso, rzepak, siemię lniane, pszenica, jęczmień, żyto, owies), pokrojonych rodzynków, płatków owsianych, zamrożonych owoców czarnego bzu, aronii, orzechów. Dobra jest też niesolona słonina lub smalec" - informują Lasy Państwowe. Pamiętajmy również, by obok pokarmu stawiać niewielkie miseczki z czystą i świeżą wodą.

Absolutnie nie powinniśmy karmić ptaków chlebem, ponieważ powoduje on u tych zwierząt m.in. biegunki i kwasicę. Zrezygnujmy z podawania jedzenia, które jest np. spleśniałe, a mowa tu o wspomnianym chlebie czy warzywach.

"Nie karmimy ptaków produktami solnymi np.: orzeszkami solonymi, soloną słoniną, słonym pieczywem (...) Nie wolno dawać ptakom nieugotowanego pęczaku oraz innych pęczniejących w przewodzie pokarmowym ziaren i kaszy" - przestrzegają specjaliści z Lasów Państwowych.

Zimowe dokarmianie ptaków powinno trwać do pierwszych oznak nadchodzącej wiosny.

Dzwoniec zwyczajny często zakłada swoje gniazda w gęstych krzewach 123RF/PICSEL

Jak zaprosić do karmnika dzwońca zwyczajnego?

Dzwoniec zwyczajny to niewielkich rozmiarów ptak z rodziny łuszczakowatych, który budową ciała przypomina wróbla. Posiada on upierzenie w kolorze zielono-oliwkowym na wierzchu oraz zielono-żółte na spodzie, a jego nazwa nawiązuje do wydawanych przez niego dźwięków przypominających odgłos dzwoneczków.

Dzwoniec to ptak, który zimuje w Polsce i najczęściej można go spotkać na skraju lasów, w parkach, a także na polnych drzewach. Dzwońce objęte są w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. Coraz częściej swoje gniazda budują w ogrodach, jeśli rosną w nich gęste krzewy, dlatego powinniśmy wypatrywać dzwońca w jałowcu lub tui.

Chcąc zaprosić dzwońca do naszego karmnika, powinniśmy częstować ptaka nasionami drzew i roślin zielnych, a zwłaszcza zimą powinniśmy mu zapewnić nasiona roślin oleistych i zbóż. W menu dzwońca mogą się też owoce dzikiej róży, jarzębiny, śnieguliczki i irgi. Wiosną zajada się również mszycami i małymi larwami motyli.

