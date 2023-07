Spis treści: 01 Majorka w praktyce

02 Alcudia

03 Port d’Alcudia

04 Palma de Mallorca

05 Delfinarium w Calvia

06 Rejs katamaranem

07 Najpiękniejsze plaże na Majorce

08 Wynajem auta i miejscowości na Majorce

Majorka w praktyce

Majorka to hiszpańska wyspa, która leży w archipelagu Balearów nad Morzem Śródziemnym. Miejsce to jest chętnie odwiedzane przez wielu turystów z różnych zakątków świata, chociaż najwięcej osób, których tam poznałam, pochodziło z Niemiec. Na wyspie znajduje się tylko jedno lotnisko Sant Joan w Palmie, z którego można dojechać autobusem w różne zakątki Majorki.

Zdjęcie Na Majorce możesz spróbować specjalnego lokalnego ciasta Ensaimadas. / 123RF/PICSEL

Muszę przyznać, że komunikacja miejska jest dobrze rozbudowana, ale zawsze warto mieć przy sobie drobne, gdyż czasem mogą wystąpić problemy przy płatności kartką. Zapytaj w pobliskim kiosku również o bilety okresowe, może okazać się to tańszym rozwiązaniem, niż kupowanie ich pojedynczo. Chociaż najbardziej znana jest stolica wyspy, to mniejsze miejscowości są równie urokliwe. Majorka spodoba się osobom, które lubią odkrywać oraz tym, którym zależy na ciszy i wypoczynku.

Zdjęcie Czasem autobusy są przepełnione i trzeba poczekać na następny / 123RF/PICSEL

Alcudia

Alcudia to miasto położone w północnej części wyspy, do której można dostać się autobusem z lotniska w 40 minut. Zdecydowanie jest to jedno z ciekawszych miast na Majorce, a zwłaszcza pod względem historycznym. Centrum miasta otoczone jest monumentalnymi średniowiecznymi murami, po których można się przejść i z góry zobaczyć całe miasto. Szczególną uwagę przyciąga również kościół św. Jakuba i zabytkowe bramy: La Porta Moll i Puerta de Mallorca.

Zdjęcie Poświęć kilka godzin na spacer po mieście / 123 / 123RF/PICSEL

Alcudia znana jest również z wielu pięknych uliczek, którymi można spacerować bez końca. Każda z nich przepełniona jest różnymi roślinami, sklepami, straganami lub restauracjami. Do Alcudii warto wybrać we wtorek lub niedzielę, gdyż właśnie wtedy odbywa się tam lokalny targ. Można na nim zakupić świeże jedzenie, pamiątki, biżuterię lub odzież. Wiele osób szczególną uwagę zwraca na lniane ubrania za przystępną cenę. Jednak warto zawsze się potargować.

Zdjęcie Sprzedawcy potrafią być bardzo natarczywi. Ważna tam jest asertywność / 123RF/PICSEL

Port d’Alcudia

Port d’Alcudia to siostrzane miasto Alcudii, w którym znajduje się niezwykły port, do którego warto wybrać się wieczorem o zachodzie słońca. Gwarantuję, widoki będą niezapomniane. Możesz zakupić tam różnego rodzaju rejsy np. jachtami, statkami, motorówkami lub katamaranami. Wiele ofert znajdziesz również w aplikacjach turystycznych takich jak "GetYourGuide". Tuż nad portem znajduje się również wiele restauracji, a niektóre z nich oferują muzykę na żywo. Nie zapomnij zrobić sobie zdjęcia z napisem "Alcudia".

Zdjęcie Zachód słońca nad portem / Karolina Burda / INTERIA.PL

Do drugiej części miasta możesz dostać się spacerem lub autobusem. Będąc tam, warto przejść się różnymi uliczkami, które doprowadzą cię w ciekawe miejsca. Koniecznie udaj się na spacer wzdłuż plaży Alcudia, kierując się w stronę plaży Muro. Dodatkowo odwieź jezioro S'Estany Gran, które połączone jest z morzem poprzez malowniczy kanał. To, co jest szczególnym atutem tego miasta, to przyroda. Na każdym kroku możemy obserwować kolorowe kwiaty, kaktusy, palmy i góry.

Zdjęcie Kanał w Alcudii / Karolina Burda / INTERIA.PL

Park Natury S’Albufera to jedno z największych mokradeł nad Morzem Śródziemnym. Oferuje różnej długości trasy, od 30-minutowych do 3-godzinnych. Na tę bardziej wymagającą jednak lepiej wybrać się w chłodniejszy dzień, gdyż podczas upałów trasa ta może być niebezpieczna. Będąc tam, możesz zaobserwować wiele roślin i ptaków, nawet tych pod ochroną. Różnorodność tego miejsca zapiera dech w piersiach turystów. Na terenie parku znajdują się również budki, do których można udać się z własną lornetką i przyjrzeć się ptactwu z bliska. Pamiętaj, jednak o zachowaniu ciszy.

Zdjęcie Park S'Albufera / Karolina Burda / INTERIA.PL

Palma de Mallorca

Centrum stolicy robi duże wrażenie, jednak sporym minusem tego miejsca jest duża liczba mieszkańców oraz turystów. Uważam, że nocleg lepiej jest wynająć w innej, mniejszej miejscowości, a do Palma de Mallorca przyjechać na zwiedzanie. Poza centrum okolica nie jest za ciekawa, niektórym wręcz może wydawać się niebezpieczna.

Zdjęcie Katedra La Seu w Palma de Mallorca / Karolina Burda / INTERIA.PL

Najważniejszym punktem podczas zwiedzania jest monumentalna Katedra La Seu. Jest naprawdę ogromna, aby zrobić jej zdjęcie, należy użyć funkcji panoramy. Budowla usytuowana jest tuż nad portem, więc będąc obok niej, można podziwiać morze i miasto. Podczas zwiedzania pamiętaj o tym, aby zobaczyć również:

Pałac Królewski Almudaina,

Rynek Placa Major,

Bulwary Passeig des Born,

Lonja de Mallorca.

Stolica oferuje wiele pięknych zabytków, a miasto jest bardzo rozległe, więc warto zabrać ze sobą wodę, wygodne buty oraz czapkę z daszkiem. Po drodze znajdziesz wiele restauracji, barów oraz kawiarni, więc spokojnie gdzieś odpoczniesz.

Delfinarium w Calvia

Marineland to delfinarium w formie morskiego parku rozrywki, które znajduje się w mieście Calvia. Zazwyczaj sceptycznie podchodzę do tego typu atrakcji, bałam się, że zobaczę tam nieszczęśliwe zwierzęta, które tęsknią za wolnością. Na szczęście się myliłam. Delfinów jednak nie można było oglądać przez cały czas, wyłącznie podczas pokazów. Można ewentualnie zrobić sobie z nimi zdjęcie, jednak cena 25 euro moim zdaniem jest mocno przesadzona. Obiekt oferuje znacznie więcej atrakcji, można zobaczyć tam inne zwierzątka np. papugi, pingwiny, żółwie, ryby, lwy morskie, czy też płaszczki.

Zdjęcie Potrafią skakać na wysokość ponad 6 metrów / 123RF/PICSEL

Dodatkowo odbywają się tam pokazy z lwami morskimi, pingwinami i papugami. O dziwo zwierzęta wydawały się tam być szczęśliwe, ich klatki były czyste, a kontakt z opiekunami budził podziw. Nie raz widziałam, jak poza godzinami pokazów np. opiekunka bawiła się z papugą i obdarowywała ją całusami. Zwierzęta wręcz tryskały energią na widok swoich ludzkich przyjaciół. Trzeba jednak pamiętać, że nie w każdym delfinarium, zoo, czy innym tego typu obiekcie doświadczenia będą takie same. Niestety nie wszędzie zwierzęta traktowane są w godny sposób.

Zdjęcie Delfinarium Majorka / Karolina Burda / INTERIA.PL

Rejs katamaranem

Jednym z piękniejszych doświadczeń w moim życiu był rejs katamaranem z portu w El Arenal. Z początku myślałam, że nie będzie należał do udanych, gdyż jak zobaczyłam długą kolejkę osób, które czekały na tę przygodę, to się mocno przeraziłam. Byłam wręcz przekonana, że na pokładzie będzie jeden wielki ścisk, ale na szczęście w tej kwestii również się pomyliłam.

Zdjęcie Katamaran to statek mający dwa połączone sztywno kadłuby umieszczone równolegle względem siebie / 123RF/PICSEL

Rejs trwał cztery godziny, a w międzyczasie mieliśmy dwa dłuższe postoje, podczas których mogliśmy napawać się pięknymi widokami, popływać i ponurkować. W cenie mieliśmy również zapewniony grill i napoje, ale w międzyczasie był dostępny również bar. Obsługa była bardzo przyjazna tak jak i reszta załogi. Woda w miejscach, do których nas zabrali, była wręcz turkusowa, aż szkoda było stamtąd wracać. W trakcie wycieczki na sam koniec została również podgłośniona muzyka i rozpoczęły się tańce. To była niezapomniana impreza.

Zdjęcie Rejs katamaranem z portu w El Arenal / Karolina Burda / INTERIA.PL

Najpiękniejsze plaże na Majorce

Na wyspie odwiedzisz wiele niesamowitych plaż i każda z nich ma coś od siebie do zaoferowania. Oto te najbardziej popularne:

Playa de Alcudia,

Playa de Muro,

Es Trenc,

Cala Mesquida,

Cala Monderago.

Zdjęcie Plaża Muro w Alcudii / Karolina Burda / INTERIA.PL

Wynajem auta i miejscowości na Majorce

Wielu turystów decyduje się na wynajem auta na Majorce. Najpraktyczniej jest wykupić taką usługę na lotnisku tuż po przylocie. Jeżeli jednak chcesz wynająć samochód tylko na kilka dni, to znajdziesz na pewno jakąś wypożyczalnię w swojej miejscowości. 3 dni wystarczą ci na objechanie miejsc wartych odwiedzenia. Pamiętaj jednak, że jeżeli ktoś do ciebie "miga", oznacza to, że chce, abyś go przepuścił. Ta zasada działa odwrotnie niż w Polsce. Mały szczegół, a duże znaczenie. Oto miejsca, do których możesz udać się autem:

Palma de Mallorca

Alcudia

Port d'Alcudia

Soller

Cap de Formentor

Valldemossa

Sa Calobra

Zdjęcie Nie przekraczaj dozwolonej prędkości, gdyż grożą ci wysokie mandaty. / 123RF/PICSEL

