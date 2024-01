Spis treści: 01 Co oznacza imię Hubert?

02 Jaki jest Hubert?

03 Popularność imienia Hubert

04 Znani mężczyźni o imieniu Hubert

05 Hubert: Imieniny

06 Zdrobnienia imienia Hubert

Co oznacza imię Hubert?

Hubert to staroniemieckie imię, pochodzące od słów hugu (duch, dowcip) i beracht (jaśniejący, błyszczący). Oznacza ono osobę, którą charakteryzuje bystry umysł i poczucie humoru.

Patronem Huberta jest św. Hubert, biskup Leodium. Wcześniej był on rycerzem, ale nawrócił się w czasie polowania, gdy spotkał jelenia z krzyżem jaśniejącym między rogami. Św. Hubert jest patronem myśliwych i leśników. Chroni również przed epilepsją.

Jaki jest Hubert?

Życie i styl Oznacza „radość”. W 2023 roku tylko 68 dziewczynek otrzymało to imię

Rzadkie, ale piękne imię dla dziewczynki. Pochodzi z łaciny i oznacza „małą wojowniczkę”

Mężczyźni za nimi szaleją. Kobiety spod tych znaków zodiaku to prawdziwe kusicielki Hubert jest uczuciowym flegmatykiem, którego charakteryzuje ogromna cierpliwość i wytrwałość. Jest bardzo uparty i nigdy nie odpuszcza - nie jest wprawdzie fanem rywalizacji, ale na dłuższą metę góruje nad innymi i zawsze udaje mu się zrealizować założone wcześniej ciele. Hubert jest przy tym bardzo odważny, pewny siebie i rzadko się zraża - sukces jest mu wręcz pisany.

Hubert nie lubi skupiać na sobie uwagi i często trzyma się z boku. Sprawia wrażenie nieśmiałego, ale w kontaktach ze znajomymi pozostaje pogodny, otwarty, przyjacielski i uczciwy. W miłości jest bardzo czuły, ale nie umie wyrażać uczuć. Mimo to, rodzina jest dla niego najważniejsza. Hubert ceni sobie wygodne życie i dobrobyt, więc za wszelką cenę dąży do zapewnienia go bliskim. U jego boku zyskać można stabilność i spokój.

Reklama

Hubert jest pracowity i systematyczny, ale nie lubi pracować ponad siły. Woli zajęcia wymagające stałego, ale umiarkowanego wysiłku, dające wyraźne rezultaty. Nie ma też problemu z podporządkowaniem się obowiązującym rygorom.

Popularność imienia Hubert

Imię Hubert cieszy się w Polsce w ostatnich latach dość sporą popularnością. W 2020 roku zostało nadane 1520 razy, a rok później 1369 razy. W 2022 roku imię Hubert otrzymało 1152 chłopców, a w pierwszej połowie 2023 roku - 558.

Znani mężczyźni o imieniu Hubert

Hubert Skrzypczak - bokser

Hubert Hurkacz - polski tenisista

Hubert Idasiak - polski piłkarz

Hubert Urbański - aktor, dziennikarz i prezenter telewizyjny

Hubert Wagner - trener siatkówki

Hubert: Imieniny

Hubert obchodzi imieniny 3 listopada.

Zdrobnienia imienia Hubert

Najpopularniejsze zdrobnienia imienia Hubert to Hubi, Hubcio, Bercik, Bertuś, Bert, Hubson, Hubercik.

Zobacz również:

Wyjątkowo pechowe imię. Nosi je zaledwie garstka chłopców