W niedzielę nad Polskę nasunął się antycyklon o imieniu Vangelis, dzięki któremu opady deszczu zanikły, a przez cały dzień mogliśmy cieszyć się słoneczną i pogodną aurą. Przyniósł jednak ochłodzenie. Szczególnie minionej nocy mocno je odczuliśmy. W wielu miejscach pojawiły się liczne, nie tylko przygruntowe, przymrozki.

Pogodny poniedziałek dobrym zwiastunem na cały tydzień?

„Dlatego nie chcę dzieci na weselu”. Zobacz nagranie z TikToka

Skandaliczny incydent w kościele w Zabrzu. Ludzie uciekali z mszy

Trzy ulgi, o których nie każdy senior wie, a to błąd! Można sporo zaoszczędzić

Przewiduje losy świata. Znów przemówił z wizją! Chodzi o 2023 rok W poniedziałek w całej Polsce dominować będzie słońce. W niektórych miejscach mają co prawda pojawić się chmury, jednak nie będzie z nich padać. Niewielkie opady prognozowane są wieczorem na zachodzie oraz północno-zachodnich krańcach Polski.

Temperatura, w porównaniu z niedzielą, będzie zdecydowanie wyższa. Na północy i Podhalu termometry wskażą około 15 st. C, w głębi kraju około 17 st. C, zaś na południowym zachodzie nawet 20 st. C.

W nocy pogodna aura utrzyma się jedynie na wschodzie i południowym wschodzie kraju. W pozostałej części Polski we znaki da się front atmosferyczny, który przyniesie ze sobą wzrost zachmurzenia oraz słabe, przelotne opady deszczu.

Reklama

Zobacz również: Biedronki ninja znów w natarciu. Lepiej zamykać okna - azjatycki owad kąsa też ludzi!

Pogoda na najbliższe dni. Czeka nas załamanie?

Początek nowego tygodnia nie zaskoczy nas niskimi temperaturami. W ciągu dnia termometry wskażą na ogół od 10 do nawet 20 st. C.

Chłodniej zrobi się na moment w okolicach 12 października, kiedy to na większym obszarze wartości mogą być lekko poniżej normy wieloletniej za sprawą krótkiej adwekcji chłodnej masy powietrza informuje serwis fanipogody.pl.

Już w okolicach 13 października do Polski wkroczy wyraźnie ocieplenie.

Jak donosi serwis fanipogody.pl, niewykluczone, że w okolicach następnego weekendu temperatura okaże się nadzwyczaj wysoka jak na październik - przekraczając 20/22 st. C.

Zobacz również: Idą ciężkie czasy dla właścicieli mieszkań. Szykuje się nowa opłata