Z Odry wyciągnęli 30-letniego "potwora". Internauci nie wierzą własnym oczom

Oprac.: Łukasz Piątek Życie i styl

Osoba niemająca do czynienia z wędkarstwem mogłaby pomyśleć, że to legendarny potwór z Loch Ness dotarł właśnie do Polski. Nic z tych rzeczy. Wędkarze ze Szczecina wyłowili z Odry prawdziwe monstrum w postaci suma ważącego około 100 kilogramów i mierzącego 245 cm.

Zdjęcie Wędkarze ze Szczecina złowili w Odrze ogromnego suma / 123RF/PICSEL