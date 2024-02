Życie z kotem u boku

Życie i styl W ten sposób kot przekazuje ważną wiadomość. Zwróć uwagę na oczy Nie da się ukryć, że koty są przeciwieństwem psów. Zdecydowanie wolą długi odpoczynek, nie potrzebują spacerów i do tego okazują uczucia w zupełnie inny sposób. Poza tym odznaczają się instynktem łowcy.

Koty od dawna uchodzą za wredne i samolubne. W dodatku nadal można się spotkać z przekonaniem, że chodzą własnymi ścieżkami i nie potrzebują człowieka do szczęścia. Nic bardziej mylnego. Udomowione koty potrzebują ciepła, bliskości i miłości. Uwielbiają zabawy z opiekunami i codziennie potrzebują ich zainteresowania.

Koty, które czują się niekochane i nie otrzymują wystarczającej dawki uwagi, od razu to sygnalizują. Kocia depresja spowodowana brakiem miłości może się objawiać m.in. przygnębieniem, nadmierną wokalizacją, a także apatią oraz sennością.

Jakie koty są naprawdę?

Wbrew pozorom koty nie są samotnikami i chętnie przebywają w obecności ludzi. Uwielbiają być głaskane, ale otwarcie komunikują, gdy nie mają ochoty na zabawę. Szczególnie upodobały sobie drapanie za uszami. Poza tym przepadają za głaskaniem za wibrysami, a także po podbródku, grzbiecie i czubku głowy.

Gdy jednak nie potrzebują w danym momencie pieszczot, sygnalizują to za pomocą gryzienia. Nie jest to jednak przejawem agresji. Może to również oznaczać, że dotyk w danym miejscu wywołał u nich ból lub jest zbyt intensywny.

Nie można nie wspomnieć o wyjątkowej pamięci kotów. Doskonale wiedzą, gdzie ostatnio upolowały zdobycz i o której powinny dostać posiłek. W dodatku zapamiętują swoje imiona i wiele wspomnieć ze swojego życia.

Za co kochamy nasze koty?

Miano wrednych i samolubnych ciągnie się za kotami od lat. Można się jednak pokusić o stwierdzenie, że zostało ono nadane przez osoby, które nigdy nie opiekowały się nimi dłużej niż jeden dzień.

Koty podbiły już niejedno serce i coraz częściej zaczynają konkurować z psami o tytuł najlepszego przyjaciela człowieka. Wielu podkreśla, że to właśnie obecność kota jest w stanie poprawić samopoczucie po ciężkim dniu. Potwierdzają to również badania. Naukowcom udało się ustalić, że koty potrafią nawet redukować poziom stresu, a co za tym idzie chronić przed jego konsekwencjami zdrowotnymi.

Jak już wspomniano, koty potrzebują miłości. Zapytaliśmy naszych czytelników o powody, za które kochają swoich kocich przyjaciół. Uzyskaliśmy ponad 100 odpowiedzi, z których jasno wynika, że kochają je po prostu za całokształt. Za to, że po prostu są. "Za wszystko, za każdy ruch, głos... wibrys", "Kocham wszystkie koty, bo są piękne, magiczne i niesamowite" - czytamy na Facebooku.

Nie zabrakło również wpisów nawiązujących do ich sposobu bycia. "Za jej bezinteresowną miłość, za mruczenie, kiedy się przytula i za głupawki, są bezcenne", "Że nie wpuszcza obcych do domu", "Za wszystkie psoty i przytulaski, mruczenia, za wzrok patrzący z ufnością i miłością... i za to, że są takie wdzięczne", "Za indywidualizm" - pisali internauci.

Nasi czytelnicy w facebookowym poście nie szczędzili miłych słów w stronę swoich pupili. "Kocham za to, że pojawiła się w moim życiu, że jej piękne i miękkie futerko wtula się we mnie, za jej jakże kojące ciche mruczenie. Jest takim moim promyczkiem".

Za co jeszcze kochają swoje koty? "Za wszystko. Za pazury i wszędzie dziury, za miałkanie i skakanie po łóżku o drugiej nad ranem", "Za odwagę. Za zaufanie. Wjeżdżam autem pod dom, on leży na środku podwórka i wie, że się zatrzymam i go przeniosę dalej. On nie musi schodzić sam z drogi. Patrzymy wtedy na siebie. Coś wspaniałego".

