Na to możesz natrafić w polskich lasach. Ten dziwny żółty twór potrafi się poruszać

Lasy Państwowe postanowiły podzielić się kolejną ciekawostką. Na facebookowym profilu właśnie pojawiło się zdjęcie niezwykłego tworu. Jak się okazuje, można go spotkać podczas leśnych wędrówek. "Organizm ten potrafi się poruszać i to z prędkością do pół centymetra na godzinę" - napisano pod postem. Co jeszcze o nim wiadomo?

Zdjęcie Jak się okazuje, ten gatunek śluzowca ma pewną specyficzną cechę / Stanislaw Bielski/REPORTER/Instagram / East News