Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)- co to jest?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to baza danych, która uruchomiona została w 2021 roku jak jeden z elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstał w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Znajdują się w niej wszystkie informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest przede wszystkim poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".

CEEB zbiera informacje od właścicieli /zarządców budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła. Ci na złożenia obowiązkowej deklaracji mieli wstępnie czas od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022 roku. Termin został jednak przedłużony i na spóźnialskich czekano także jeszcze we wrześniu.

Wysokie kary za brak deklaracji CEEB

Jak zapowiadano, jeśli ktoś nie złożył deklaracji, może zostać ukarany grzywną do 500 zł.

Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji, zanim organ wykonawczy (w tym wypadku: wójt, burmistrz lub prezydent miasta) "poweźmie o tym informację", możemy uniknąć kary, składając stosowną deklarację w ramach czynnego żalu informuje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Jeśli sprawa trafi do sądu, kara może być jeszcze większa - nawet do 5 tys. zł. Warto też pamiętać o tym, że deklaracja jest wymagana w sytuacji, kiedy chcielibyśmy skorzystać z dotacji na wymianę pieca na gazowy, czy innych zielonych programów. Jej brak blokuje nam drogę do skorzystania z dotacji czy programów. Dodatkowo nie będziemy mogli wtedy także skorzystać z niższych cen węgla.

Kontrole GUNB- sprawdzą, czym ogrzewamy dom

Zdjęcie Kontrole zaplanowane zostały na pierwszy kwartał 2023 r. / 123RF/PICSEL

Złożenie wspomnianej deklaracji to był pierwszy etap, następnym będą kontrole, które zaplanowane zostały na pierwszy kwartał 2023 r. Mają dotyczyć m.in. stanu technicznego kontrolowanych budynków mieszkalnych oraz sprawdzenia zgodności złożonej deklaracji CEEB z rzeczywistością. Prowadzić będą je uprawnione do tego osoby m.in. pracownicy gminy, kominiarze czy inspektorzy ochrony środowiska.

- W ramach kolejnego etapu CEEB chcielibyśmy przeprowadzić audyt termoenergetyczny budynków, który dałby realny obraz obecnego ich stanu i pozwoliłby sprawnie zdefiniować potrzeby remontowe i termomodernizacyjne - poinformował media minister Waldemar Buda.

Kontrole mają zapewnić możliwość zbierania dodatkowych danych dotyczących budynków oraz ich stanu technicznego, w tym m.in. grubości ścian, dachu czy też rocznego zużycia paliw. - Dzięki temu obywatele zyskają możliwość zamówienia inwentaryzacji budynku online bez konieczności wizyty w urzędzie, wraz z pełną funkcjonalnością do zarządzania swoim zamówieniem - czytamy na stronie gunb.gov

Kontrole deklaracji CEEB mają zostać przeprowadzone na zasadach przyjętych przez samorząd. Co to oznacza? Mogą ruszyć w ramach uchwał antysmogowych albo w ramach planu wymiany kopciuchów w danych gminach. Planowane inspekcje to kolejny etap budowania Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE).

Na czym będzie polegała kontrola deklaracji CEEB?

Jak będą przebiegać kontrole? Z zapowiedzi wynika, że urzędnicy wejdą do naszych domów, ale tylo wtedy, gdy im na to pozwolimy. Każdy będzie mógł także zamówić online inwentaryzację, którą przeprowadzi fachowiec w dogodnym dla nas terminie. Co ważne, przekazanie informacji o budynku będzie również dobrowolne.

- Na podstawie przeprowadzonych inwentaryzacji budynków i przeglądów kominiarskich obywatel będzie mógł wygenerować i pobrać dokument uproszczonego audytu energetycznego, który będzie niezbędny we wnioskowaniu o przyznanie dofinansowania na termomodernizację swojej nieruchomości - czytamy w komunikacie GUNB.



Jak sprawdzić, czy została złożona deklaracja CEEB?

Zdjęcie Do czwartku 30 czerwca 2022 r. właściciele budynków muszą złożyć deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczące źródeł ogrzewania / 123RF/PICSEL

Deklaracja, która została złożona, jest dostępna w bazie CEEB. Aby to sprawdzić, wystarczy zalogować się do systemu na stronie CEEB.gov.pl. Tam znajdziemy zakładkę - przycisk "Sprawdź swoją deklarację". Dzięki temu otrzymamy podstawowe informacje o tym, czy i kiedy nasza deklaracja została wprowadzona do systemu. Co ważne, jak tłumaczy Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, urzędnik, który otrzymał deklarację w wersji papierowej wprowadza ją do systemu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia jej przez obywatela - w przypadku zgłoszenia źródeł ciepła i spalania paliw kiedykolwiek uruchomionych przed 1 lipca. Natomiast deklaracje dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych po 1 lipca br. wprowadzane są do rejestru w terminie 30 dni.













