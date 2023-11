Prognoza pogody na najbliższe dni

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował prognozę pogody dla całej Polski na najbliższe dni, które miną pod znakiem zachmurzenia i okresowymi opadami deszczu. Pod koniec tygodnia mieszkańców Podhala czeka niewielki przymrozek.

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem. Temperatura maksymalna od 8 do 11 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich termometry wskażą 6 kresek. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, na zachodzie porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Na Pomorzu porywy do 55 kilometrów na godzinę - informuje IMGiW.

W czwartek pogodnie zrobi się tylko na południu kraju, a resztę Polski przykryją chmury. Na północy miejscami wystąpią słabe opady deszczu. Z kolei na Podhalu przymrozek - minus 1. Temperatura maksymalna od 7 do 12 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.

W piątek pogoda niewiele się zmieni - na Podhalu termometry wskażą około 0 stopni Celsjusza. Na pozostałych obszarach kraju temperatura maksymalna od 7 do 12 stopni Celsjusza.

W sobotę zrobi się pochmurno i czekają nas opady deszczu, a w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem. Na południu opady przejściowo o natężeniu umiarkowanym. Temperatura maksymalna od 6 do 10 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich Karpat około 3 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się.

W przyszłym tygodniu czeka nas ochłodzenie i deszcz ze śniegiem

Od przyszłego tygodnia mieszkańcy północy i centrum Polski muszą przygotować się na temperaturę wynoszącą zaledwie od 2 do 4 st. C. Na południu kraju będzie cieplej, bo tam termometry wskażą od 7 do 9 st. C.

Niewykluczone, że w drugiej połowie tygodnia wystąpią przymrozki. Wówczas temperatura w Polsce może spać do 4 kresek poniżej 0. Ponadto czeka nas duże zachmurzenie i opady deszczu, a także deszczu ze śniegiem. W górach spodziewany jest śnieg.