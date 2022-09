Ksiądz Sebastian Picur na swoim kanale na TikToku nie stroni od poruszania tematów związanych z Kościołem, do których w przestrzeni publicznej - zwłaszcza duchowni - zazwyczaj niechętnie się odnoszą. Jednak ksiądz odpowiada również na bardziej przyziemne i przyjemne pytania, choćby o to, czy lubi pierogi, oraz czy brak udziału we mszy świętej z powodu kaca może być usprawiedliwieniem.

Jedna z internautek śledząca działalność księdza w sieci zadała mu pytanie o sprawy związane z naliczaniem opłat za udzielanie przez duchownych Sakramentów Świętych, które teoretycznie powinny być bezpłatne.

Kobieta zapytała księdza: "Ile zarabiał Jezus za udzielanie sakramentu chrztu, ślubu i tak dalej?". Zaciekawieni internauci nie musieli długo czekać na reakcję kapłana, który oznajmił:

Za Sakrament się nie płaci. Jest ofiara na posługę, kwiaty itp.

Internautka podzieliła się wówczas przykrą sytuacją, która dotknęła jej siostrzeńca. Jeden z księży nie chciał dopuścić chłopca do Pierwszej Komunii, twierdząc, że jego matka jest na to za biedna. Wpis kobiety wzbudził wielkie emocje wśród innych komentujących, jednak ksiądz Picur, którego na TikToku śledzi ponad pół miliona osób, ostatecznie nie odniósł się do wątku poruszonego przez internautkę