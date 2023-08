Ćwiczenie, które poprawi twoją spostrzegawczość

Zagadki na koncentrację mają ściśle określony cel i w odpowiedni sposób stymulują mózg. Regularne wykonywanie tego rodzaju ćwiczeń powinno znacząco poprawić skupienie i uwagę danej osoby. To wspaniała metoda w chwilach rozkojarzenia. Do tego zadania nie trzeba się przygotowywać, wystarczy, że spojrzysz na obrazek i postarasz się znaleźć odmienną gęś. Uwaga! Na wykonanie zadania masz tylko 10 sekund. Gotowy? Start!

Zdjęcie Test na spostrzegawczość / opracowanie własne / INTERIA.PL

95% osób poległo na tym zadaniu. Znalazłeś poprawną odpowiedź?

Udało ci się znaleźć różniącą się od pozostałych gęś? Gratulacje! Oznacza to, że jesteś niezwykle uzdolniony, ponieważ tylko 5% osób potrafi znaleźć zwierzątko. Jednak nie poprzestawaj na laurach, spostrzegawczość warto ćwiczyć regularnie, aby nie uległa pogorszeniu. Jeżeli nie udało ci znaleźć gęsi, to nic się nie stało. To zadanie nie należało do najłatwiejszych. Gęś znajduje się w trzecim rzędzie na trzecim od prawej strony. Na obrazku poniżej zobaczysz poprawne rozwiązanie zagadki.



Zdjęcie Prawidłowe rozwiązanie / opracowanie własne / INTERIA.PL

