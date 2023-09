Rokitnik zwyczajny to nieduży krzew liściasty z rodziny oliwkowatych. Dorasta do 4-5 metrów, ale rośnie bardzo powoli. Krzew jest rozłożysty, ma wąskie srebrzysto-zielone listki, które opadają na zimę, owoce są drobne, kuliste lub owalne, w odcieniach od żółtego po ciemnopomarańczowy. Gałązki są cierniste, ale dostępne są też odmiany bezcierniowe.

Naturalnie występuje w Europie i Azji, w Polsce można go spotkać przede wszystkim u wybrzeży Bałtyku. Jest pod częściową ochroną. Ze względu na swoje właściwości dekoracyjne, przede wszystkim w czasie owocowania, jest chętnie uprawiany w ogrodach. Świetnie nadaje się na luźne żywopłoty, do obsadzania skarp i nasypów oraz do nasadzeń jako pojedyncze okazy.

Reklama

Rokitnik to bomba witaminy C. Nie traci jej nawet w przetworach!

Rokitnik zwyczajny - wymagania i pielęgnacja

To wyjątkowo łatwa w uprawie roślina, która nie ma dużych wymagań. Rokitnik preferuje podłoże przepuszczalne i nasłonecznione stanowiska. Poradzi sobie na glebie piaszczystej i jałowej, jednak na terenach podmokłych jego korzenie mogą gnić. Jest odporny na mróz, szkodniki i zanieczyszczenie powietrza. To roślina dwupienna, więc aby zapewnić obfite owocowanie, najlepiej sadzić od razu przynajmniej dwie sadzonki: męską i żeńską. Przy większej ilości - na pięć krzewów żeńskich powinien przypadać jeden męski. Rokitnik źle znosi cięcie, dlatego nadaje się na luźne nieformowane żywopłoty. Właściwie nie wymaga nawożenia, dobrze znosi suszę. Jednym słowem: zasadź i pozwól rosnąć! Ten krzew nie wymaga żadnej pracy i świetnie radzi sobie nawet w trudnych warunkach.

Zdjęcie Zimą krzewy mogą stać się wspaniałą stołówką dla ptaków / Getty Images

Rokitnik zwyczajny - kiedy i jak sadzić?

Krzewy rokitnika najlepiej sadzić wczesną jesienią lub wczesną wiosną, zachowując 1-2 metrowe odstępy. Warto pamiętać, że jego system korzeniowy jest rozbudowany i należy zachować odstęp od innych roślin.

Sadzonki bez problemu można kupić w sklepach ogrodniczych, ale można też rozmnażać rokitnika samemu. Cierpliwi mogą postawić na wysiew nasion, nie ma tu jednak pewności, czy uzyskamy osobniki żeńskie czy męskie. Można także próbować ukorzenić sadzonki pędowe. Około 20 cm półzdrewniałe odcinki gałązek umieszczamy w ziemi lub naczyniu z wodą i trzymamy w chłodnym zacienionym miejscu, aż puszczą korzonki. Sadzonki można też pozyskać przez odkłady i odrosty korzeniowe. Rokitnik nie lubi przesadzania, dlatego warto dobrze przemyśleć wybór miejsca, które przeznaczymy dla niego w ogrodzie.

Rokitnik zwyczajny - kwitnienie i owocowanie

Pierwsze owoce rokitnik wyda po około 3 latach. Krzewy rozpoczynają kwitnienie już w kwietniu, ale najbardziej widowiskowy spektakl zaczyna się pod koniec sierpnia, kiedy dojrzewają owoce. Jeśli ich nie zbierzemy i nie zjedzą ich ptaki - owoce pozostaną na gałęziach przez całą zimę, nawet gdy liście już opadną.

Czytaj też: Olej z rokitnika. Na zmarszczki działa jak żelazko