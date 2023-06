Spis treści: 01 Rokitnik - charakterystyka

02 Olej z rokitnika - właściwości

03 Jak stosować olej z rokitnika na twarz?

04 Maseczka z rokitnika na twarz

05 Czy olej z rokitnika barwi skórę?

Rokitnik - charakterystyka

Rokitnik to roślina z rodziny oliwkowatych rosnąca w Polsce na dziko. Można ją spotkać głównie w pasie nadmorskim. Rokitnik objęty jest częściową ochroną. Z tego powodu roślina jest uprawiana w celu pozyskiwania owoców i liści. Jak również w celach estetycznych, jest naprawdę wyjątkową ozdobą w ogrodzie.

Rokitnik charakteryzuje się intensywnie żółtymi, wręcz pomarańczowymi owocami. Są one szczególnie doceniane w kuchni, ze względu na walory smakowe, ale także bogactwo witaminowe. Ta druga zaleta wykorzystywana jest także w kosmetyce. W tym celu robiony jest olej z rokitnika.

Zdjęcie Olej z owoców rokitnika / 123RF/PICSEL

Olej z rokitnika - właściwości

Olej z rokitnika ma właściwości przeciwstarzeniowe. Używanie go pozwoli na spowolnienie starzenia się skóry. Dzieje się tak ze względu na zawartość składników antyoksydacyjnych i przeciwutleniających. Niwelują one negatywne działanie wolnych rodników. Używając oleju z rokitnika do twarzy, dostarczymy jej niezbędnej witaminy C. Ten składnik reguluje pracę gruczołów łojowych. Witamina poprawia koloryt skóry i wyrównuje go. Może więc pomóc z uciążliwymi przebarwieniami potrądzikowymi. Cera po używaniu oleju z rokitnika będzie promienna i gładka.

Zdjęcie Rokitnik ma silne właściwości przeciwzapalne, przeciwwirusowe i antynowotworowe / 123RF/PICSEL

Olej z rokitnika ma też silne właściwości regeneracyjne. Idealnie nada się na wszelkie zmiany skórne takie jak zaczerwienienia, stany zapalne, wysypki i rany. Dodatkowo pozytywnie wpłyną na nie właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne oleju z rokitnika.

Skórze dojrzałej i z pierwszymi oznakami starzenia olej z rokitnika pomoże uporać się ze zmarszczkami. Wypełni je i zniweluje, tak samo, jak wszelkie bruzdy. Cera będzie nawilżona, ujędrniona i wyraźnie napięta.

Jak stosować olej z rokitnika na twarz?

Olej z rokitnika na twarz to świetny sposób na naturalną pielęgnację cery. Preparat sprawdzi się, szczególnie jeśli mamy cerę trądzikową, tłustą lub właśnie zmagamy się z nagłym pogorszeniem stanu skóry. Olej będzie też odpowiedni dla osób z cerą dojrzałą.

Olej z rokitnika warto połączyć z ulubionym kremem do twarzy. Wystarczy, że do porcji nawilżającego produktu dodamy kilka kropli. Taką mieszankę nakładamy na twarz, delikatnie wklepując ją opuszkami palców.

Można go także stosować punktowo. Olejem z rokitnika można posmarować pojedyncze zmiany skórne, czy stany zapalne. Jego właściwości pozwolą na wyciszenie niedoskonałości i zwalczanie ich.

Rano należy bardzo dokładnie oczyścić cerę z produktów z olejem z rokitnika. W przeciwnym wypadku pielęgnacja może przynieść odwrotne skutki. Niedokładnie zmyty preparat z rokitnika może doprowadzić do zapychania się cery, a tym samym zwiększy się liczba stanów zapalnych i zmian skórnych.

Maseczka z rokitnika na twarz

Najlepszą metodą będzie olejowanie cery. W tym celu używamy oleju z rokitnika, który nakładamy cienką warstwą na wcześniej oczyszczoną skórę. Tak przygotowaną cerę pozostawiamy na około 30 minut.

Po tym czasie dokładnie zmywamy maseczkę z rokitnika z twarzy. Najlepiej użyć do tego ciepłej wody i preparatu, który jest przeznaczony do zmywania z cery oleistych produktów. Maseczka odżywi i nawilży skórę. Dodatkowo przywróci jej jędrność.

Czy olej z rokitnika barwi skórę?

Olej z rokitnika ma intensywny pomarańczowy kolor, przez co można się obawiać, że zabarwi skórę twarzy. Jednak, jeśli zostanie na nią użyta naprawdę cienka warstwa produktu, to nie zabarwi skóry. Należy natomiast uważać na ubrania.

Wszelkie tkaniny olej z rokitnika może trwale zabarwić i zniszczyć. Plamy po preparacie naprawdę ciężko sprać. Nie powinno się więc używać go bezpośrednio przed pójściem spać. Należy odczekać pewną chwilę, aż produkt wchłonie się. To pozwoli na zniwelowanie ryzyka zniszczenia pościeli lub ubrań.

