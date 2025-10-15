Nie każdy test na inteligencję wygląda tak samo - czasem trzeba dopasować kształty, a czasem ruszyć głową i pomyśleć logicznie. Ta matematyczna zagadka obudzi twój umysł szybciej niż espresso. Spójrz na zadanie z powyższego obrazka i zobacz, czy potrafisz je rozwiązać w 10 sekund. To świetny trening refleksu i błyskawicznego myślenia. Gotów na wyzwanie? Jeśli zrobisz to w mgnieniu oka, to oznacza, że twój mózg działa jak rakieta!