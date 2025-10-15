Zagadka, która zmusi cię do myślenia. Matematyczne wyzwanie dla mózgu

Karolina Burda

Ćwiczenia matematyczne to doskonały sposób na rozwijanie logicznego myślenia i spostrzegawczości. Przed tobą pozornie proste zadanie z kapeluszami, miotłami i kotami - jednak nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Podejmiesz próbę rozwiązania?

Test na logiczne myślenie : Rozgryziesz rozwiązanie?
Poradzisz sobie z matematycznym wyzwaniem?

Nie każdy test na inteligencję wygląda tak samo - czasem trzeba dopasować kształty, a czasem ruszyć głową i pomyśleć logicznie. Ta matematyczna zagadka obudzi twój umysł szybciej niż espresso. Spójrz na zadanie z powyższego obrazka i zobacz, czy potrafisz je rozwiązać w 10 sekund. To świetny trening refleksu i błyskawicznego myślenia. Gotów na wyzwanie? Jeśli zrobisz to w mgnieniu oka, to oznacza, że twój mózg działa jak rakieta!

Starsza kobieta zamyślona patrząca przed siebie, po lewej młoda kobieta trzymająca lupę, po prawej kobieta zapisująca notatki na tablecie, nad głową starszej kobiety świeci żarówka symbolizująca pomysł, tło w odcieniach fioletu z puzzlami i napisem 'Kl...
Poprawne rozwiązanie

Udało ci się rozpracować naszą łamigłówkę? Jeśli tak, to gratulacje! Oznacza to, że jesteś inteligentną osobą, która na dodatek potrafi szybko myśleć i rozwiązywać problemy. Jeżeli jednak nie sprostałeś naszemu wyzwaniu, to nic się nie stało. Na naszą koncentrację wpływa wiele czynników, takich jak zmęczenie lub stres. Być może miałeś dzisiaj gorszy dzień? Przedstawiamy krok po kroku rozwiązanie testu kajzerki, zacznijmy od podstawowych danych:

  • K - kapelusz
  • M - miotła
  • C - kot (cat)

Pierwsze równanie:

  • K + K + K = 27
  • 3K = 27/:3
  • K = 9

Drugie równanie:

  • M * K = 54
  • M * 9 = 54
  • 9M = 54/:9
  • M = 6

Ostatnia zagadka:

  • K * M - M = C
  • 9 * 6 - 6 = C
  • 54 - 6 = C
  • C = 48
Poprawna odpowiedź: za kapeluszem kryje się liczba 9, za miotłą 6, a za kotem 48.

Podobała ci się zabawa? Sprawdź pozostałe łamigłówki:

