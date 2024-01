Łamigłówka, która przyprawia o ból głowy

Zagadki matematyczne wymagają odpowiedniego skupienia, uwagi, logicznego myślenia i umiejętności rozwiązywania problemów. Tego typu ćwiczenia potrafią utrzymać kondycję umysłową, co ma ogromne znaczenie, a zwłaszcza dla seniorów. Regularne rozwiązywanie łamigłówek, może pomóc w opóźnieniu wielu chorób, takich demencja czy alzheimer. Niektóre z nich mogą stanowić spore wyzwanie. Oto jedno z takich ćwiczeń. Spójrz na poniższy obrazek i postaraj się rozwiązać naszą łamigłówkę w mniej niż 15 sekund. Gotowy? Start!

Zdjęcie Łamigłówka / opracowanie własne / INTERIA.PL

Zobacz również: Test IQ: Czy uda ci się uzyskać poprawne równanie? Trudna łamigłówka

Reklama

Poprawne rozwiązanie

Udało ci się rozwiązać naszą zagadkę matematyczną? Jeżeli tak, oznacza to, że jesteś bardzo bystrą osobą. Jeśli nie, to nic się nie stało. Być może jesteś zmęczony? Na rozwiązywanie testów wpływa wiele czynników, a między innymi stres. Jak prawidłowo rozwiązać tę łamigłówkę? Dla uproszczenia przyjmijmy, że panda = P, koala = K, a chomik = C.

Pierwsze równanie:

2P + 2P + 2P = 12

6P = 12/6

P = 2

Drugie równanie:

K + K - 2P = 16

2K = 16 + 4

2K = 20/2

K = 10

Trzecie równanie:

P + C = 10

2 + C = 10

C = 10 - 2

C = 8

Czwarte równanie:

K / P + C = ?

10 / 2 + 8 = ?

5 + 8 = 13

Zdjęcie Odpowiedź / opracowanie własne / INTERIA.PL

Pamiętaj, że nad rozwiązywaniem zagadek można pracować. To praktyka czyni mistrza. Warto wykonywać je regularnie i wybierać zagadki o zróżnicowanym poziomie trudności. Wtedy będą przynosić najlepsze efekty. Zaleca się wykonywanie jednej zagadki dziennie.

Zdjęcie Kliknij w obrazek i sprawdź nasze pozostałe testy / opracowanie własne / INTERIA.PL

Zobacz również: TEST IQ: Czy uda ci się rozwiązać zagadkę z zapałkami?