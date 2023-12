Bardzo podchwytliwa zagadka matematyczna

Niektóre zagadki słowne wymagają zastosowania umiejętności matematycznych lub logicznych do znalezienia odpowiedzi, lub rozwiązania. Dzisiaj przedstawimy ci łamigłówkę, która będzie wymagała od ciebie obu tych zdolności. Spójrz na poniższe polecenie i postaraj się odpowiedzieć na pytanie w mniej niż 10 sekund. Podpowiedź: uważaj, zagadka jest bardzo podchwytliwa. Nie każde "proste" rozwiązanie jest prawidłowe.

Półtorej kury w ciągu półtora dnia znosi półtora jaja. Ile jaj zniesie jedna kura w ciągu trzech dni?

Poprawne rozwiązanie

Jeśli udało ci się poprawnie odpowiedzieć na nasze matematyczne pytanie, oznacza to, że umiesz logicznie myśleć. Jeżeli jednak nie sprostałeś temu zadaniu, to nie masz się, czym przejmować. Być może jesteś po prostu zmęczony. Oto prawidłowe rozwiązanie łamigłówki: Jeżeli półtorej kury w ciągu półtora dnia znosi półtora jajka. Oznacza to, że jedna kura w ciągu półtora dnia znosi jedno jajko. Wynika z tego, że w ciągu trzech dni, jednak kura zniesie dwa jajka.

