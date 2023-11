Test na inteligencję. 99% użytkowników poddaje się po kilku minutach

Dzisiaj przedstawimy ci jeden z trudnych testów IQ. Przerysuj na kartkę poniższy obrazek i spróbuj, nie odrywając długopisu, połączyć 9 kropek za pomocą 4 linii. Oczywiście możesz to zrobić bez pomocy przyborów piśmienniczych, jednak taka forma będzie po prostu łatwiejsza. Od narysowania obrazka, na wykonanie zadania masz 45 sekund. Gotowy? Start!

Zdjęcie Zagadka / opracowanie własne / INTERIA.PL

Zobacz również: Zagadka, z którą mają problem internauci. Tylko 3% osób zna odpowiedź

Reklama

Poprawna odpowiedź

Udało ci się rozwiązać naszą zagadkę? Oznacza to, że jesteś bardzo inteligentną osobą. Jeśli nie podołałeś naszemu ćwiczeniu, to nic się nie stało. Zadanie to nie należy do najłatwiejszych. Zaledwie 1% osób jest w stanie wykonać to ćwiczenie w 45 sekund. Natomiast 99% internautów rozwiązuje tę łamigłówkę znacznie dłużej lub poddaje się po kilku minutach. Oto prawidłowa odpowiedź:

Zdjęcie Może rozwiązałeś ćwiczenie inną metodą? / opracowanie własne / INTERIA.PL

Pamiętaj, kropki możesz połączyć również za pomocą innych kombinacji. Prawidłowych rozwiązań tej łamigłówki jest znacznie więcej, a to przedstawione przez nas jest tylko przykładem.

Zdjęcie Kliknij w obrazek i sprawdź nasze inne testy / opracowanie własne / INTERIA.PL

Zobacz również: Tylko 2% osób zna prawidłowe rozwiązanie. Trudny test IQ