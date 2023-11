Zadanie, z którym mają problem internauci

Matematyka to bardzo szeroka dziedzina naukowa, która może obejmować geometrie, algebrę, pracę na ułamkach lub liczbach ujemnych, statystykę, trygonometrię, liczby zespolone i wiele innych. Każda z danych dziedzin ma ściśle określone zasady, bez których rozwiązywanie ćwiczeń byłoby niemożliwe. Dzisiaj przedstawimy ci jedno z zadań matematycznych, które zadawane jest w szkołach podstawowych. Spójrz na poniższe równanie i spróbuj w 10 sekund podać poprawną odpowiedź. Gotowy? Start!

- 3 ² + ( - 3 ) ² = ?

Prawidłowe rozwiązanie zagadki matematycznej

Nie udało ci się wykonać naszego zadania? Nic się nie stało, prawdopodobnie zapomniałeś o kilku podstawowych zasadach. Otóż podnosząc do kwadratu liczbę ujemną, znajdującą się w nawiasie, zawsze otrzymamy wynik dodatni. Natomiast w sytuacji, gdy podnosimy do potęgi drugiej cyfrę ujemną, nieznajdującą się w nawiasie, to minus tylko przepisujemy. Oto prawidłowe rozwiązanie równania:

- 3 ² + ( - 3 ) ² = ?

- 9 + 9 = 0

Poprawna odpowiedź to: 0

