Zajmuje się obsługą butelek, a jej napiwki wynoszą 6 tys. zł. Kobieta zdradza swój trik na napiwki

Kim jest Bottle Girl?

Kat Busch to 22-letnia dziewczyna z Teksasu w USA. Kobieta na TikToku nosi nickname: Bottle Girl, a jej profil obserwuje już ponad 30 tys. internautów. Tiktokerka w filmach dzieli się poradami dotyczącymi obsługi klienta, które opiera na zawodowym doświadczeniu. Swoją karierę w tej branży zaczynała w wieku 17 lat, jako kelnerka w luksusowej restauracji sushi. Zrezygnowała jednak z tej pracy, aby zająć się "obsługą butelek" w klubach nocnych. Zawód ten polega na sprzedaży alkoholu w butelkach klientom lokalu. W tej pracy bardzo ważny jest wygląd, dlatego każdy szczegół musi być dopracowany, taki jak strój, makijaż lub paznokcie. Kat do tej pory jest szczęśliwa z podjęcia tej decyzji.

Myślę, że to wspaniała kariera, szczególnie dla ludzi na studiach, którzy próbują wyjść z długów. Dosłownie zapłaciłam za cały mój dyplom serwowaniem i obsługą butelek. Mogłam mieć tę elastyczną pracę w weekendy i nadal byłam w stanie chodzić do szkoły w ciągu tygodnia powiedziała Kat w rozmowie z Daily Star

Reklama

Kat twierdzi, że potrafi zarobić nawet 800 funtów (ponad 4 tys. zł) za noc, a jej napiwki wynoszą czasem nawet 1200 funtów (ponad 6 tys. zł). Kobieta w pracy zyskała przydomek “Killer Kat", a zawdzięcza to swoim nadzwyczajnym umiejętnościom z zakresu obsługi klienta. Dodatkowo ta posada pozwoliła jej opłacić studia oraz podróżować po Stanach Zjednoczonych. Kobieta podkreśla, że mimo wielu benefitów nie jest to łatwa praca. Najtrudniejsze dla Kate jest to, że większość ludzi myśli, że nie jest zbyt inteligentna, skoro zdecydowała się na taki zawód.

Ogromnym nieporozumieniem jest to, że dziewczyny z tej branży są głupie, a to jest tak dalekie od prawdy. Większość dziewczyn, z którymi pracuję, wiele z nich ma wyższe wykształcenie i po prostu decydują się na "butelkę", ponieważ zarabiają więcej pieniędzy powiedziała Kat w rozmowie z Daily Star

Zobacz również: Rozstała się z chłopakiem, a prezent od niego przerobiła w gorset

Idealna praca na wakacje

Kat w swoim filmie na TikToku mówi, że wakacje to idealny okres na rozpoczęcie “pracy z butelkami" dla młodych dziewczyn, które skończyły, co najmniej 18 lat. Tiktokerka odradza pracę w Starbucks, w branży fast food lub w branży detalicznej. “Dziewczyna od butelek" ostrzega, że w innej dorywczej pracy nie da się tyle zarobić.

TikTok

Sprawdzony trik na napiwki

Kat w jednym ze swoich filmów doradza, jak postąpić w sytuacji, gdy klient nie zostawił napiwku. Kobieta twierdzi, że zdarzyło jej się kilka takich sytuacji i ma na to sprawdzony sposób. Gdy Kate zauważy, że nie dostała napiwku, podchodzi do osoby, która opłacała rachunek, ważne jest, aby byli przy tym “świadkowie". Następnie rozmawia z klientem w ten sposób:

Widzę, że nie zostawiłeś napiwku. Czy jest coś, co mogłabym poprawić w usłudze, czym mógłbyś się ze mną podzielić? radzi Kate

Tiktokerka tłumaczy, że 9 na 10 klientów zaczyna się wtedy tłumaczyć i zostawia napiwek, a 1 z nich wyjaśnia, co rzeczywiście kobieta mogłaby poprawić w swojej obsłudze.

TikTok

Zobacz również: Wstawiła film na TikToka bez makijażu. Film zrobił furorę w sieci!

Deinfluencing. Nowy trend na platformie TikTok. "Nie kupuj tego"