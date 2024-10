Ciepłe dni towarzyszą nam praktycznie przez całą jesień, jednak synoptycy już wskazują datę, kiedy możemy spodziewać się pierwszego śniegu i dwucyfrowego mrozu . Z analizy modeli meteorologicznych wynika, że 27 października dojdzie w Polsce do załamania pogody . Początek listopada przyniesie chłodniejsze dni, na które powinni się przygotować zwłaszcza mieszkańcy centralnej i południowej części kraju.

Mimo obniżenia temperatur, nie oznacza to jeszcze nadejścia zimy. W pierwszy listopadowy weekend termometry pokażą od 6 do 10 stopni Celsjusza. Zima w pełnym wymiarze spodziewana jest w połowie miesiąca .

Na szczęście z prognoz IMGW wynika, że jak na razie wciąż możemy cieszyć się słoneczną pogodą i przyjemnymi temperaturami. We wtorek prognozowane jest większe zachmurzenie i opady deszczu, zwłaszcza na zachodzie i północy kraju, natomiast w pozostałych częściach Polski nadal utrzyma się ciepła i pogodna aura, z temperaturami do 17°C. W środę większość kraju zostanie pokryta chmurami, a deszcz będzie padał od Warmii przez centrum aż po Śląsk. W czwartek możemy liczyć na pogodniejszy dzień, z maksymalną temperaturą do 15°C.