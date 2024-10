Fala mrozu już w prognozach? Synoptycy przewidują pierwszy śnieg

Chociaż za oknem złota, polska jesień, długoterminowe prognozy nie pozostawiają wątpliwości - już wkrótce do Polski nadejdzie ochłodzenie. Nie oznacza to jednak prawdziwego ataku „bestii ze wschodu”. Kiedy jest przewidywany śnieg? Chociaż przyjdzie na niego jeszcze trochę poczekać, wyraźnie widać go w szacunkach synoptyków.