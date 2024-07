Wielu z nas dokłada sobie stresu na własne życzenie - nagle zauważasz oponkę na brzuchu, więc przechodzisz na dietę i prawie przeprowadzasz się do pobliskiego fitness clubu. A może zaczynasz się stresować pracą - tym, co koniecznie musisz skończyć przed urlopem lub tym, co potencjalnie może się wydarzyć, kiedy cię nie będzie na miejscu. A może jeszcze bardziej - stresujesz się, czy urlop się uda, czy "odhaczysz" wszystkie atrakcje, czy pogoda będzie idealna, czy wszystkim, z którymi jedziesz, będzie się podobało?