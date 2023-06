Temperatura maksymalna wyniesie we wtorek od 20 do 24 st. C. Najchłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich - od 17 do 19 st. C.

Zobacz również: Twój kot zachowuje się w ten sposób? Eksperci alarmują: to może być ptasia grypa

Pogodowy szok. Zamiast słońca - ochłodzenie

Niebezpieczny front przyniesie nad Polskę nie tylko intensywne opady deszczu i burze, ale również ochłodzenie. Do naszego kraju zaczną spływać chłodniejsze masy powietrza, a termometry w wielu rejonach Polski wskażą nawet o 10 stopni mniej, niż miało to miejsce w przeciągu kilku ostatnich dni. W środę temperatura spadnie do 15 st. C.

Pogoda bywa jednak zmienna. Wszyscy ci, którzy w najbliższych dniach planują urlop, nie powinni się załamywać. Od czwartku do Polski znów wróci ciepło.

Zobacz również: Najlepszy termin i miejsce na wyjazd nad Bałtyk. Pogoda i widoki gwarantowane