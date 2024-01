Czwartek przywitał Polaków dużym zachmurzeniem, z lokalnymi większymi przejaśnieniami. Pogodę w Polsce w ciągu najbliższej doby kształtować będzie jednak cyklon Gertruda, który, przemieszczając się nad krajem, przyniesie opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz.

"Opady śniegu, na południu i lokalnie na wschodzie także deszczu ze śniegiem i deszczu, początkowo przejściowo marznącego i powodującego gołoledź. W rejonach podgórskich opady śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 8 cm" - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatura maksymalna wyniesie dziś od -1 st. C na północnym wschodzie, Kaszubach i Ziemi Lubuskiej, przez 1 st. C w centrum i na północy, do 7 St. C na południowym wschodzie. "Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich. W rejonach podgórskich Karpat porywy do 55 km/h, wysoko w Tatrach do 60 km/h, w Sudetach do 80 km/h" - informuje IMGW.

Prognoza pogody na najbliższe dni. Niebezpiecznie na drogach

W nocy niebezpieczna aura da o sobie znać jeszcze mocniej. Na południowym wschodzie i Pomorzu pojawi się więcej chmur, które przyniosą opady śniegu. W wielu regionach kraju opady deszczu zaczną marznąć, zamieniając drogi i chodniki w lodowiska.

IMGW już teraz przestrzega przed prawdopodobieństwem oblodzeń, wydając w prognozach dla wielu regionów kraju alert 1 stopnia.

W piątek pogodowa aura dość mocno się zmieni. Nowy dzień zaskoczy nas niemal wiosenną pogodą. Więcej chmur pojawi się na południowym wschodzie kraju oraz Pomorzu. W rejonie Zatoki Gdańskiej możliwe słabe opady śniegu. Na termometrach maksymalnie od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Nizinie Szczecińskiej.

Czy jest nadzieja na ocieplenie? Według prognoz, niemała.

Czy będzie ocieplenie? Prognozy mówią jasno

IMGW prognozuje, że wyraźne ocieplenie dotrze do Polski już w przyszłym tygodniu. Model długoterminowy ECMWF wskazuje, że najbliższe dwa tygodnie będą znacznie cieplejsze niż zazwyczaj o tej porze roku.

Okres od 22 do 28 stycznia może zaskoczyć nas jeszcze bardziej wiosenną aurą. Temperatury w całym kraju mają bowiem znacznie przekroczyć średnią z lat 1991-2020. Na południu i zachodzie kraju temperatura miejscami może być wyższa o nawet 5,5 st. C niż zwykle. Pod koniec stycznia w wielu regionach kraju termometry mogą więc wskazywać dodatnie temperatury.

