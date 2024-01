Spis treści: 01 Zaskakujący widok w polskich lasach. Trafiłeś na bezśnieżne kręgi?

02 Edukacja na Facebooku, czyli ciekawostki od leśników

Lasy Państwowe na swoim profilu w mediach społecznościowych często dzielą się przyrodniczymi ciekawostkami. Tym razem zaprezentowali zdjęcie ukazujące dość nietypowy widok.

Wszędzie sporo śniegu, a brakuje go tylko w jednym miejscu - przy samym pniu drzewa. Co to za zjawisko? Dlaczego dookoła drzewa nie ma śniegu? Leśnicy spieszą z wyjaśnieniami.

- Na trawie śnieg, na ściółce śnieg, wszędzie jest tylko przy samym pniu drzewa go brak. Dlaczego tak się dzieje? Otóż pień drzewa jest w stanie pochłonąć aż 80 proc. promieniowania słonecznego przez co intensywnie się nagrzewa i tym samym powoduje przyśpieszone roztapianie się śniegu - zaczynają swój wpis leśnicy.

- Świeżo spadły śnieg pochłania tylko 5 proc. promieni słonecznych, natomiast całą resztę odbija nie ogrzewając się tak mocno. Efektem są bezśnieżne dziury wokół drzew - tłumaczą leśnicy na facebookowym profilu.

"Niejednokrotnie się nad tym zastanawiałem. Dziękuję za wyjaśnienie", "A człowiek chodzi i się głowi o co chodzi", "Super ciekawostka" - komentowali internauci.

To już kolejna przyrodnicza ciekawostka Lasów Państwowych. W ostatnim czasie leśnicy opisali m.in., jak zwierzęta przygotowują się do zimy. Więcej na ten temat przeczytacie w naszym artykule Zwierzęce sposoby na zimę. Oto jak dzikie zwierzęta radzą sobie podczas mrozów.

Leśnicy za pośrednictwem mediów społecznościowych starają się edukować z zakresu wiedzy o środowisku i ekologii. Robią to na różne sposoby - publikują zdjęcia roślin czy zwierząt, od czasu do czasu potrafią zaskoczyć kadrami prezentującymi dość niecodzienne widoki w polskich lasach. Zdarza się, że zaskakują specjalnymi zagadkami.

W listopadzie 2023 roku sieć obiegło nagranie tzw. "imprezy u borsuka". W ten żartobliwy sposób leśnicy określili film dokumentujący sytuację, która miała miejsce w Bieszczadach, a konkretnie w Ustrzykach Dolnych.

W roli głównej można było zobaczyć borsuka i odwiedzających go "gości". Na początku filmu możemy dostrzec głównego bohatera, czyli borsuka, który wychyla się ze swojej kryjówki. Następnie "w odwiedziny" przychodzą do niego kolejno popielica i mysz leśna, a o poranku pojawia się kowalik.

- Najdłużej zabawił pan pająk - zażartowali leśnicy w opublikowanym nagraniu.

