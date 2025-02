Zaoszczędzisz nawet kilka tysięcy. Pamiętaj, to można odpisać od podatku

Oprac.: Karolina Słodkiewicz

Do rozliczenia podatkowego coraz bliżej, a co za tym idzie, będziemy szukać sposobów na obniżenie podatków. W tym celu można skorzystać z licznych ulg. Jaki można zrobić odpis od podatku w 2025 roku? Przedstawiamy najlepsze ulgi i ile one wynoszą.