Znalezienie imienia dla dziecka nigdy nie jest łatwe dla przyszłych rodziców. Często stają oni przed wyborem między tradycyjnym a nowoczesnym imieniem. Ostatnio coraz popularniejsze są te pierwsze. Warto więc rozważyć m.in. imię Celina dla dziewczynki.

Pochodzenie i znaczenie imienia Celina

Imię Celina ma swoje korzenie w języku łacińskim. Wywodzi się od słowa "caelum" oznaczającego niebo. Imię to niesie ze sobą atmosferę spokoju i harmonii i kojarzy się z pięknem natury. W Polsce zaczęło pojawiać się częściej od XIX wieku.

Celina - numerologia

Szczęśliwą liczbą imienia Celina jest siódemka. Symbolizuje ona tajemniczość, duchowość i refleksję. Osoby o tym imieniu często cechuje intuicja i umiejętność skupienia na duchowych wartościach.

Reklama

Cechy osób o imieniu Celina

Osoby noszące imię Celina mają wiele pozytywnych cech charakteru. Są zazwyczaj spokojne, dążące do harmonii i równowagi w życiu. Swoją delikatnością i empatią potrafią przyciągać innych ludzi i budować głębokie relacje.

Celina to osoba kreatywna, pełna marzeń i inspiracji, często wybierająca ścieżkę artystyczną lub humanistyczną. Swoją wyjątkową intuicją potrafią rozwiązywać problemy i pomagać innym w trudnych chwilach.

Zdjęcie Celiny mają wiele pozytywnych cech charakteru / 123RF/PICSEL

Popularność imienia Celina w Polsce

Imię Celina jest stosunkowo rzadko nadawane w Polsce w porównaniu do innych imion. Jednak w ostatnich latach obserwuje się pewien wzrost jego popularności. Jest ono często wybierane przez rodziców, którzy cenią tradycję i piękno tego imienia.

W Polsce żyje ponad 17 tysięcy kobiet noszących imię Celina. W 2022 roku nadano je dokładnie 161 razy. Choć nie jest to dużo, to można zauważyć, że od pewnego czasu rośnie liczba dziewczynek, którym rodzice dają to imię. Przykładowo w 2011 roku nadano je 76 razy, a już 10 lat później - 213, czyli prawie trzy razy częściej.

Celina w innych językach

Celina występuje w różnych wersjach językowych, np.:

angielski - Celine, Selena

francuski - Céline

włoski - Cele

grecki - Kilina

rosyjski - Cilina

węgierski - Szelina

Znane osoby o imieniu Celina

Znanymi kobietami o imieniu Celina są m.in.:

Celine Dion - kanadyjska wokalistka

Celina Szymanowska - żona Adama Mickiewicza

Selena Gomez - amerykańska aktorka i piosenkarka

Celine Laporte - francuska lekkoatletka

Celina - zdrobnienia

Od imienia Celina można utworzyć sporo zdrobnień. Do najpopularniejszych należą:

Cela

Celka

Celinka

Celunia

Celusia

Celinek

Celia

Celcia

Czytaj także: Wrażliwa, a jednocześnie silna - taka jest Jagna. Poznaj pełne znaczenie imienia

Imieniny Celiny

Najpopularniejsza data obchodzenia imienin Celiny to 21 października. Inne terminy to:

22 sierpnia

27 sierpnia

15 grudnia

27 grudnia

28 grudnia

Zobacz również: 16 oznak, że jesteś bardzo inteligentna, nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy