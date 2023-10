Spis treści: 01 Skąd pochodzi imię Jagna?

02 Jakie znaczenie ma imię Jagna?

03 Czy imię Jagna jest popularne?

04 Znane Jagny

05 Jaka jest Jagna?

W ostatnich latach pojawia się coraz więcej Jagien. Co rodziców przekonuje do wyboru tego imienia? Poznaj, jaka naprawdę jest Jagna. Niech nie zmyli cię jej chłodna otoczka.

Skąd pochodzi imię Jagna?

Imię Jagna to imię żeńskie, które swoje pochodzenie zawdzięcza imionom Agnieszka, Jadwiga, a także Agata. To staropolskie zdrobnienie, które funkcjonowało również w formach Jaguś, Jagienka, Jagusia, Jagódka, czy Jagata. Z biegiem lat forma Jagna uległa usamodzielnieniu i zaczęła funkcjonować jako osobne imię.

Jagny obchodzą imieniny 20 kwietnia, razem z Agnieszkami, Amaliami oraz Czesławami.

Reklama

Jakie znaczenie ma imię Jagna?

Imię Jagna utożsamiane jest ze "zwycięskim dobrem", a także "czystą życzliwością". Jagny uznaje się często za niepoprawne romantyczki, idealistki, osoby wybitnie emocjonalne i wrażliwe. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka mogą wydawać się zdystansowane lub chłodne, kryje się w nich wiele uczuć. To osoby, które cechuje pasja. Swoje serce wkładają we wszystko, co robią.

Czy imię Jagna jest popularne?

Zdjęcie Jagna / 123RF/PICSEL

Imię Jagna największą popularnością zaczęło się cieszyć po sukcesie "Chłopów" Władysława Reymonta. Od tego czasu imię pojawiało się wśród nowo narodzonych dzieci coraz rzadziej. Najmniej Jagien rodziło się na początku lat dwutysięcznych. Możemy jednak zauważyć ostatnio wzrost zainteresowania tym imieniem, W przeciągu ostatnich kilku lat każdego roku ok. 350 dziewczynek było nazywanych tym imieniem. W porównaniu do lat 2000-2015, kiedy każdego roku rodziło się mniej niż 100 Jagien, to ładny wynik. Łącznie w ciągu 20 lat od 2000 do 2019 roku urodziło się ok. 1700 Jagien.

Natomiast w zeszłym roku najwięcej Jagien urodziło się w województwie wielkopolskim — aż 81 dziewczynek. Sporo dziewczynek o tym imieniu znajdziemy również w województwach mazowieckim i śląskim — ok. 40 dziewczynek. Na podium znajduje się również województwo pomorskie, w którym urodziły się 32 dziewczynki o tym imieniu. Najmniej Jagien urodziło się w tamtym roku w woj. lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

Znane Jagny

Jagna to dość oryginalne imię, przez co nie ma wielu znanych kobiet, które mogą się nim szczycić. Do sławnych Jagien należy:

Jagna Marczułajtis-Walczak - snowboardzistka,

- snowboardzistka, Jagna Dankowska — filozofka i reżyserka dźwięku,

— filozofka i reżyserka dźwięku, Jagna Janicka — kostiumografka i scenografka filmowa.

Dużą sławą cieszą się również postacie fikcyjne, które w dużej mierze zapisały się w polskiej kulturze. Najpopularniejsze Jagny to również Jagienka ze Zgorzelic — bohaterka "Krzyżaków" Sienkiewicza czy Jagna Borynowa — bohaterka "Chłopów" Reymonta.

Zdjęcie Kadr z filmu "Chłopi". Imię Jagna szczególnie zapisało się w polskiej kulturze / materiały prasowe

Jaka jest Jagna?

Jagna charakteryzuję się niezwykłą wrażliwością i empatią. Jej prawdziwą naturę można zauważyć już w dzieciństwie. Dziewczynki o tym imieniu cechują się dużą kreatywnością oraz szczególnym zamiłowaniem do sztuki. Mogą spełniać się, pisząc, malując lub tworząc. Często chętnie pomagają innym. Kiedy znajdą inspirację, są zdeterminowane, aby osiągnąć cel.

Dobrze odnajdują się w grupie, nie zależy im jednak na pozycji lidera. Na pierwszym miejscu stawiają rodzinę. Kariera i pieniądze to nie jest ich priorytet. Dobrze czują się w roli opiekunki, matki i gospodyni domu.

Źródło: dane.gov.pl/oprac. własne

Zobacz także:

Ulga na dziecko 2023. Dochód może ją zablokować w trzech wypadkach

800 plus od stycznia nie dla wszystkich. Na niektóre dzieci wypłacą 1600 zł

W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. "Było tragicznie, jest jeszcze gorzej"