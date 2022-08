Zapomniane skarby ukryte w naszych domach

Artefakty historyczne podróżują po świecie niezbadanymi ścieżkami. Często na lata trafiają w miejsca, w których nikt by się ich nie spodziewał. Dla osób zainteresowanych dziedzictwem historycznym odnalezienie przez przypadek starych dokumentów, fotografii i przedmiotów z czasów minionych to jak trafienie szóstki w lotto.

Przypadkowe znaleziska

Od czasu do czasu wraca i odchodzi moda na spacery z wykrywaczem metali. Dużym powodzeniem cieszyła się ona w PRL-u, gdyż ci, którzy mieli dostęp do takiego sprzętu, mogli jeszcze liczyć na odkrycie wojennych pamiątek zakopanych w lasach. Teraz już raczej nie ma szans, by odnaleźć w taki sposób ciekawe przedmioty czy broń. Niemniej nawet dziś nietrudno spotkać takich szperaczy przeczesujących interesujące ich tereny - niektórzy liczą na zysk z odnalezienia niedawno zgubionych drobiazgów, inni na historyczne znaleziska.



Jak często się jednak okazuje, by odnaleźć prawdziwe skarby, nie musimy nawet wychodzić z domu.

Igor Kołoszuk burmistrz Obrzycka, w 2020 roku przecierał oczy ze zdumienia, gdy otworzył od lat zapomniane drzwi we własnym urzędzie. Okazało się, że w budynku mieści się magazyn obrony cywilnej, który powinien zostać zlikwidowany kilkadziesiąt lat temu. W jakiś jednak sposób został po prostu zapomniany i przez prawie 70 lat przechowały się w nim polskie mundury wojskowe, sprzęt do obserwacji wybuchów jądrowych, kombinezony i maski gazowe.

Podobnie, choć nie tak spektakularnie, sprawy się miały w Szczecinku rok później. Przy okazji świątecznych porządków tamtejszy mężczyzna zrobił sobie niespodziewany prezent pod choinkę. Odnalazł pudełko pięknych, srebrnych sztućców z okresu międzywojennego wykonanych w miejscowym zakładzie zegarmistrzowskim Reinholda Erbgutha.



Kilka lat wcześniej Jerzy Sobczak z Przysietnicy koło Starego Sącza, także w czasie porządkowania strychu, odnalazł na nim mapy swojej okolicy pochodzące z XIX wieku. Są one pięknym fizycznym świadectwem procesów komasacji przeprowadzanych przez władze Austro-Węgier na tamtejszych terenach, a także zmian nazw miejscowości. Interesujące dokumenty trafiły do miejscowego muzeum.

Amerykański karabin sprzed 100 lat odnalazł podczas porządkowania swojego strychu mieszkaniec Krosna. Był to jednostrzałowy karabin Remington Model 4 zachowany w dobrym stanie technicznym. Pozostaje tajemnicą, jak wartościowa broń trafiła w to miejsce, zwłaszcza że szczęśliwy znalazca kupił dom zaledwie kilka tygodni wcześniej.

Na strychach i w piwnicach czasem latami kryją się nie tylko drobiazgi. Dosłownie kilka dni temu, w końcu sierpnia 2022 roku do kaliskiej biblioteki trafiły dwie zabytkowe karty pochodzące ze "Statutu Kaliskiego" - bibliofilskiej kopii dokumentu wydanego w XIII wieku przez księcia Bolesława Pobożnego, która została opracowana w okresie międzywojennym przez łódzkiego artystę grafika Artura Szyka. Dokumenty odnaleziono w Niemczech w domu Aleksandry i Dawida Koenig. Przeleżały tam przez trzy pokolenia.

Strychy i piwnice Europy

Oczywiście tego typu znaleziska nie są wyłącznie domeną Polski. Zapomniane skarby czekają na szczęśliwców na całym świecie. O takim szczęściu może z pewnością mówić małżeństwo z Francji, które kupiło dom w miejscowości Soultz-les-Bains. W piwnicy odnaleźli wazę, wewnątrz której czekało na nich prawie trzy tysiące złotych i srebrnych monet, pochodzących z okresu od 1473 do 1610.

Jeszcze ciekawsze znalezisko trafiło się w piwnicy domu w mieście Keszthely na zachodzie Węgier. Właściciele, w czasie osuszania piwnicy, odnaleźli sześć zakopanych słojów pełnych biżuterii i monet - najstarsze pochodziły z 200-300 roku p.n.e., a najnowsze z XVII-XIX wieku.

Numizmatycy i historycy są zgodni - jest to bezcenny skarb. Udało się ustalić, że drogocenne precjoza zostały zakopane w 1940 roku przez żydowską rodzinę, tuż przed przymusową deportacją z regionu.

Jak widać więc porządki na strychu i w piwnicy mogą okazać się nie przykrym obowiązkiem, a wspaniałą historyczną przygodą. Czy zaglądaliście ostatnio w te miejsca we własnych domach?