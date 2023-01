Koperty po kolędzie

Życie i styl Ksiądz podał cennik kolędy. Kwoty zwalają z nóg. „Za darmo nic nie ma” W wielu parafiach właśnie odbywają się wizyty duszpasterskie. Zgodnie z prawem kanonicznym proboszcz powinien poznawać wiernych, umacniać w Panu i towarzyszyć zarówno w tym szczęśliwych, jak i smutnych chwilach.

Nie ma dokładnie narzuconego przez prawo terminu kolędy, a więc zdarza się, że duchowni wraz z ministrantami odwiedzają wiernych już 27 grudnia lub robią to dopiero w styczniu. Podczas wizyt parafianie decydują się na złożenie ofiary. Kwota, którą wkładają do koperty, jest ich indywidualną decyzją.

Wizyty duszpasterskie co roku są tematem wielu dyskusji. Można spotkać zarówno zwolenników, jak i przeciwników odwiedzin duchownych w domu. Poza tym za każdym razem pojawiają się pytania, ile wypada włożyć do koperty lub czy składanie ofiary jest konieczne.

Ksiądz zapytany o koperty

Ks. Sebastian Picur aktywnie działa na TikToku. Regularnie wstawia filmy dotyczące wiary oraz Kościoła i rozwiewa wątpliwości innych użytkowników. Tym razem duchowny postanowił odnieść do pytania internauty dotyczącego kopert. "A tak czysto teoretycznie... Gdyby nikt nie dał przez dwa lata z rzędu, to czy nie zrezygnowalibyście z kolęd? Wiem... Ksiądz odpowie, jak wypada" - zapytał internauta.

Duchowny odpowiedział na pytanie w formie nagrania i stwierdziła, że "głównym celem kolędy jest błogosławieństwo, wspólna modlitwa, rozmowa, poznanie parafian i księdza".

Jak się okazuje, odpowiedź duchownego nie usatysfakcjonowała internauty. "Dziękuję z poświęcenie i nagranie filmu... Ale dalej nie odpowiedział mi ksiądz na pytanie" - dodał.

Nagranie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem użytkowników TikToka, którzy w komentarzach postanowili podzielić się swoimi doświadczeniami. "Mój kolega rozmawiając z księdzem, przyznał że jest aktualnie bezrobotny. Ksiądz odmówił przyjęcia koperty", "U nas obecny ksiądz prałat nigdy nie kazał dawać pieniędzy na kolędzie. Wiele razy dawaliśmy, a on zostawił na szafce przy wyjściu. Nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka", "Ja wiem, że nie każdy ksiądz ma tylko kasę w głowie, ale niestety mój proboszcz do nich nie należy" - można przeczytać na TikToku.

