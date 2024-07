Żebropławy to dwuwarstwowe zwierzęta bezkręgowe, które obejmują co najmniej 100 gatunków. Ze względu na swoje podobieństwo do meduz, były kiedyś klasyfikowane razem z parzydełkowcami jako jamochłony, jednak żebropławy nie posiadają komórek parzydełkowych. Te organizmy prowadzą pelagiczny tryb życia, co oznacza, że stale pływają, głównie w morzach i oceanach.