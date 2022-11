Wspominamy o tym za każdym razem, gdy jesteśmy w Warszawie. Nie ma możliwości, by w trakcie wizyty w stolicy nie przejechać się po moście Poniatowskim, wspominając tamtą chwilę. Czy zmieniłbym cokolwiek w tamtych oświadczynach? Z perspektywy czasu wiem, że nie. Były, mimo tego co większość uważa, spontaniczne (choć zaplanowane prosto z serca) i tak naprawdę do ostatnich chwil nie wiedziałem, jak to będzie wyglądać.