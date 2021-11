Zdjęciem w bieliźnie wywołała poruszenie. Tak uczy samoakceptacji

Uczy, by pokochać siebie. Jej metoda zadziwia

Nelly London to influenceka, która zajmuje się promowaniem założeń ruchu body positive. Na Instagramie śledzi ją niespełna pół miliona użytkowników z całego świata. Nelly na fotografiach eksponuje swoje ciało. Nierzadko pozuje w bieliźnie, chwaląc się kobiecymi krągłościami. We wpisach przypomina, jak ważne jest, aby na co dzień okazywać sobie miłość i życzliwość.

London zaznacza, że nierealne kanony piękna, które promują social media, są przyczyną kompleksów. Walczy więc o naturalność i autentyczność. Nie używa filtrów. Przedstawia siebie taką, jaka jest. Zaznacza, że kocha swoje kształty, nawet jeśli niektóre z nich odbiegają od "instagramowych" standardów.

Radzi, by codziennie się przytulać. Ma wielu zwolenników

Nelly niedawno opublikowała zdjęcie, które przedstawia jeden z jej codziennych rytuałów. Influencerka obejmuje siebie i swoje ciało. Ma na sobie niebieskie majtki oraz wygodną szarą bluzę. Fotografia wywołała poruszenie internautów.

Znasz ten cytat, który mówi: ‘rozmawiaj ze sobą tak, jakbyś rozmawiał z kimś, kogo kochasz?’ Cóż, powinieneś traktować się jak najlepiej potrafisz, czasami oznacza to przytulenie się. Tak, prawdziwy uścisk, w prawdziwym życiu. Po prostu spróbuj. Potraktuj to, jak przypomnienie, że jesteś i zawsze będziesz tu dla siebie.

Dlaczego Nelly zdecydowała się pokazać tak intymny kadr? Każdy człowiek potrzebuje bliskości i czułości. Influencerka zaznaczyła, że większość osób szuka pocieszenia, przytulając bliskich - członków rodziny i przyjaciół. Tymczasem ważne jest, aby koncentrować uwagę na sobie i swoich emocjach. Gdy Nelly odczuwa taką potrzebę, przytula się sama. To pomaga jej w trudnych chwilach.

Fani dziękują Nelly. Twierdzą, że wiele ich nauczyła

Influencerka zasugerowała, aby jej fani spróbowali metody wzbudzania miłości do samego siebie poprzez uścisk. Jak się okazuje, wiele osób podążyło śladem Nelly. O efektach "terapii" fani poinformowali influencerkę w komentarzach. Nie brakował podziękowań i zachwytów. "Jesteś taka piękna. Zawsze sprawiasz, że czuję się o wiele lepiej. Dziękuję" - napisała jedna z użytkowniczek.

