Christopher Olive to amerykański tiktoker, którego konto obserwuje ponad 400 tysięcy użytkowników. Jego posty łącznie zebrały prawie 24 miliony polubień. Publikowane filmiki mają różnoraką tematykę i wzbudzają w odbiorcach niemałe emocje. W jednym wideo podzielił się swoją opinią na temat cen fast foodów. Film polubiło ponad 31 tysięcy osób i zebrał ok. 5 tysięcy komentarzy. Mężczyzna opowiedział, ile musiał zapłacić za podstawowy zestaw w McDonaldzie. Burger, duża cola oraz frytki kosztowały go 16,10 dolarów. W przeliczeniu na złotówki zapłacił ok. 66,74 zł. Tiktoker nie ukrywał swojego zaskoczenia, a ceny nazwał "szalonymi".

Internauci nie szczędzą komentarzy. Są przerażeni paragonem grozy

Jak się okazuje, nie tylko Christopher był zaskoczony kwotą na paragonie. Użytkownicy TikToka byli wzburzeni i wspominali czasy, w których fast foody w McDonaldzie kosztowały dużo mniej. Oto co pisali internauci.

Mam dość cen fast foodów. komentuje internauta

Dawno temu można było zjeść małego burgera i wypić za mniej niż dolara. wyjaśnia użytkownik tiktoka

Nie do wiary. Pamiętam, kiedy posiłek Big Mac kosztował 6,99 $. wyjaśnia internauta

