Zobacz ustecki paragon grozy. Zapłacili za obiad 260 złotych

W tym roku również nie obyło się bez paragonów grozy nad polskim morzem. Pani Ewa i pan Grzegorz, w każde wakacje odwiedzają Bałtyk i udają się na wczasy do Ustki. Jeżdżą tam od kilkunastu lat, więc mają także swoją ulubioną, lokalną smażalnię, którą chętnie odwiedzają. Przychodzi tam też wielu turystów, a kolejki potrafią być naprawdę długie. Jako że tamtejsze obiady zazwyczaj odznaczają się wysoką jakością, to koszt takiej ryby był odrobinę wyższy niż w innych miejscowych lokalach. Jednak tej ceny się nie spodziewali.

W tym roku za dwie ryby z frytkami i surówką zapłaciliśmy aż 260 złotych. tłumaczy Pani Ewa

Porcje potraw rzeczywiście były duże, jednak to dosyć wygórowana cena za 2 dorsze, 2 porcje frytek i surówkę. Warto zwrócić uwagę, że zestaw nie zawierał napojów. Oto ustecki paragon grozy z lipca 2023 roku:

Zdjęcie Wakacje nad polskim morzem w tym roku to ogromny luksus

Wysokie ceny pojawiają się również w innych nadmorskich miastach i na dodatek nie tylko za ryby. Kobieta podzieliła się swoim zamówieniem z gdańskiej restauracji na Tik-Toku:

Pokazała, jak wyglądała zapiekanka i ile za nią zapłaciła. Klasyczna zapiekanka kosztowała ją 23 zł, zapiekanka "ostra szyna" 27 zł, coca-cole 0,5 l 11 zł i piwo "Corona extra" 15 zł. Łącznie za posiłek dla dwóch osób zapłaciła aż 76 zł. To nie lada cena za fast food. Internauci nie pozostawili filmu bez komentarza:

Cola za 11 zł to złodziejstwo dodaje użytkownik Tik-Toka

W Międzyzdrojach takie same ceny. podsumowuje internauta

Nie stać mnie na wakacje w Polsce. podsumowuje internauta

Zdjęcie Zamówiła najlepszą i najdroższą zapiekankę w jej życiu

Ceny noclegów nad Bałtykiem potrafią być zbliżone do bułgarskich wakacji. Jak znaleźć nocleg za grosze?

W aplikacjach takich jak Booking.com nocleg w pensjonacie lub hotelu dla dwóch osób w Ustce rozpoczyna się od około 300 zł za noc. Jeżeli chcemy wybrać się na 6 nocy, to musimy zapłacić około 1750 zł. We Władysławowie możemy znaleźć tańszy nocleg u prywatnych gospodarzy za ponad 135 zł za noc. Ceny w aplikacjach typu Airbnb również wahają się między podobnymi kwotami.

Jak ktoś dobrze poszuka, to na obrzeżach Władysławowa spokojnie znajdzie pokoje za 50 zł. wyjaśnia Pan Adam

Zdjęcie Polacy kochają wakacje nad Bałtykiem. Niestety, dla części osób stają się one luksusem

Jeśli liczymy na budżetowy nocleg, to należy poszukać pokoju trochę wcześniej. Dodatkowo czasem lepiej jest spróbować samemu zadzwonić do hotelu, gdyż strony pośredniczące wynajem, mogą naliczać klientom dodatkowe koszty. Jeżeli jednak wolimy rezerwację on-line, to warto również sprawdzać ceny tego samego pokoju w różne dni, gdyż można natknąć się na sporą promocję. Niestety oferty niektórych pokojów mogą równać się z tymi, które proponują biura podróży za wyjazd do Turcji lub Bułgarii.

Zdjęcie Czy Bałtyk to dobry wybór w tym roku?

Jedzenie nad polskim morzem staje się luksusem. Porcja ryby kosztuje 75 złotych

Gdy myślimy o wakacjach nad Bałykiem, pierwsza na myśl przychodzi smażona ryba z frytkami oraz zimne piwo. Niestety wzrastające ceny w lokalach, potrafią zmyć nasz uśmiech z twarzy. Średnia cena dorsza nad polskim morzem to około 14-15 zł za 100 g, więc wychodzi na to, że aby zjeść pół kilo ryby bez dodatków, należy zapłacić około 75 zł. Obecnie podobną kwotę również musimy zapłacić za sandacza. Oczywiście możemy wybierać tańsze ryby takie jak flądra, jej średnia cena obecnie wynosi około 11-12 złotych za 100 g.

Zdjęcie Im bliżej plaży, tym drożej

Paragonów grozy nie było, to kwestia nienabierania się na sztuczki w smażalniach. wyjaśnia Pan Adam, który udał się do Władysławowa

Jeżeli chcemy uniknąć paragonów grozy, warto, jest również poprosić w lokalu o mniejszą porcję. Obsługa jest wtedy w stanie oszacować kwotę, jaką będziemy musieli zapłacić.

Średnio wydawaliśmy na obiad 50 złotych z napojami, niezależnie czy to była ryba, czy też makaron. dodaje Pan Adam

Według polskiego turysty nad bałtyckim morzem można zjeść obiad za niewygórowaną kwotę. Pan Adam wytłumaczył, że zestawy obiadowe najczęściej są w przystępnej cenie, wystarczy dobrze poszukać.

Zdjęcie Niektóre nadmorskie restauracje lub bary mleczne oferują budżetowe i pyszne potrawy

Dodaje jednak, że ceny fast foodów drastycznie wzrastają.

Klasyczna zapiekanka, to niecałe 20 zł. komentuje Pan Adam

Na plaży w budce frytki mogą kosztować nawet 18 zł, a lane piwo 16 zł. Aby zjeść gofra z bitą śmietaną i polewą, to należy przygotować na to około 16 zł, jeśli chcemy się zdecydować na bogatszą wersję z bitą śmietaną i owocami, to możemy wydać około 19-20 zł. Sprzedawcy lodów również cenią się wysoko, gdyż za małego włoskiego loda życzą sobie około 8-10 zł. Poniżej znajdziecie cenniki słodkości nad Bałtykiem.

Zdjęcie Duży lód włoski nad morzem kosztuje aż 12 złotych!

Dodatkowo osoby odwiedzające polskie morze w tym roku zaobserwowały, że jest trochę mniej przyjezdnych niż w poprzednim roku. Zdaniem pana Adama jest szansa na to, że więcej urlopowiczów pojawi się dopiero końcem lipca lub na przełomie sierpnia. Niewykluczone jest jednak, że turystów odstraszają paragony grozy.

