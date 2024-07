Zimowit jesienny - anielsko piękny i diabelsko niebezpieczny. Czy warto go sadzić?

Zimowit jesienny to roślina, która we wrześniu przepięknie rozkwita, ciesząc nasze oczy fioletowymi kwiatami, gdy natura powoli przygotowuje się do zimowego snu. Gdzie i kiedy sadzić zimowity, jakie warunki im zapewnić i jak je pielęgnować, by zachwycały swoim wyglądem?